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Велична Олика на ретросвітлинах 1921 року

Велична Олика на ретросвітлинах 1921 року
Однією із справжніх туристичних «родзинок» Волинського регіону є Олицький замок, який впродовж століть належав родині Радзівіллів.

До речі, він вважається першим на території сучасної України прямокутних замків бастіонного типу. Сучасна територія замку займає 2,7 гектари.

В Державній Бібліотеці Польщі вдалось розшукати раритетне видання про Олику, видане в 1922 році, де були розміщені цікаві ілюстрації Олицької резиденції Радзівіллів. Фото в Олиці були зроблені напередодні в 1921 році. Архітектура палацу в Олиці досі вражає всіх, хто її бачив.

На думку дослідника Олики Станіслава Томковича, архітектурний ансамбль оборонного за походженням замку Радзивіллів остаточно сформувався перед 1793 роком.

Головний палацовий корпус в Олиці з боку двору мав галерею і балкон в італійському стилі, який спирався на чотири масивні кам'яні колони з іонічними капітелями. На першому поверсі палацу знаходилася двосвітна зала з шістьма великими вікнами.

В попередній публікації Інформаційного агентства ВолиньPost знайомив своїх читачів з Оликою міжвоєнного періоду, більше фото по темі можна побачити за посиланням:

Джерело фото: Biblioteka Narodowa

Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: ретрофото, Волинь, історія
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