Велична Олика на ретросвітлинах 1921 року
Сьогодні, 02:14
Однією із справжніх туристичних «родзинок» Волинського регіону є Олицький замок, який впродовж століть належав родині Радзівіллів.
До речі, він вважається першим на території сучасної України прямокутних замків бастіонного типу. Сучасна територія замку займає 2,7 гектари.
В Державній Бібліотеці Польщі вдалось розшукати раритетне видання про Олику, видане в 1922 році, де були розміщені цікаві ілюстрації Олицької резиденції Радзівіллів. Фото в Олиці були зроблені напередодні в 1921 році. Архітектура палацу в Олиці досі вражає всіх, хто її бачив.
На думку дослідника Олики Станіслава Томковича, архітектурний ансамбль оборонного за походженням замку Радзивіллів остаточно сформувався перед 1793 роком.
Головний палацовий корпус в Олиці з боку двору мав галерею і балкон в італійському стилі, який спирався на чотири масивні кам'яні колони з іонічними капітелями. На першому поверсі палацу знаходилася двосвітна зала з шістьма великими вікнами.
В попередній публікації Інформаційного агентства ВолиньPost знайомив своїх читачів з Оликою міжвоєнного періоду, більше фото по темі можна побачити за посиланням:
Джерело фото: Biblioteka Narodowa
Тетяна Яцечко-Блаженко
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До речі, він вважається першим на території сучасної України прямокутних замків бастіонного типу. Сучасна територія замку займає 2,7 гектари.
В Державній Бібліотеці Польщі вдалось розшукати раритетне видання про Олику, видане в 1922 році, де були розміщені цікаві ілюстрації Олицької резиденції Радзівіллів. Фото в Олиці були зроблені напередодні в 1921 році. Архітектура палацу в Олиці досі вражає всіх, хто її бачив.
На думку дослідника Олики Станіслава Томковича, архітектурний ансамбль оборонного за походженням замку Радзивіллів остаточно сформувався перед 1793 роком.
Головний палацовий корпус в Олиці з боку двору мав галерею і балкон в італійському стилі, який спирався на чотири масивні кам'яні колони з іонічними капітелями. На першому поверсі палацу знаходилася двосвітна зала з шістьма великими вікнами.
В попередній публікації Інформаційного агентства ВолиньPost знайомив своїх читачів з Оликою міжвоєнного періоду, більше фото по темі можна побачити за посиланням:
Джерело фото: Biblioteka Narodowa
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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