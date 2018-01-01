Велична Олика на ретросвітлинах 1921 року

Однією із справжніх туристичних «родзинок» Волинського регіону є Олицький замок, який впродовж століть належав родині Радзівіллів.До речі, він вважається першим на території сучасної України прямокутних замків бастіонного типу. Сучасна територія замку займає 2,7 гектари.В Державній Бібліотеці Польщі вдалось розшукати раритетне видання про Олику, видане в 1922 році, де були розміщені цікаві ілюстрації Олицької резиденції Радзівіллів. Фото в Олиці були зроблені напередодні в 1921 році. Архітектура палацу в Олиці досі вражає всіх, хто її бачив.На думку дослідника Олики, архітектурний ансамбль оборонного за походженням замку Радзивіллів остаточно сформувався перед 1793 роком.Головний палацовий корпус в Олиці з боку двору мав галерею і балкон в італійському стилі, який спирався на чотири масивні кам'яні колони з іонічними капітелями. На першому поверсі палацу знаходилася двосвітна зала з шістьма великими вікнами.В попередній публікаціїзнайомив своїх читачів з Оликою міжвоєнного періоду, більше фото по теміДжерело фото: Biblioteka Narodowa