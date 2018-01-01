На Полтавщині 19-річний водій збив трьох пішоходів: постраждала дитина





Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Полтавській області, передає



"Аварія сталася 3 жовтня, близько 6:00 на вулиці Вадима Пугачова. Автомобіль Great wall, під керуванням 19-річного водія скоїв наїзд на трьох пішоходів – 30-річного чоловіка, 68-річну жінку та 12-річного хлопчика", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, потерпілих госпіталізували до медичних закладів.



Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за часиною 1 статті 286 (порушення керування транспортним засобом) Кримінального кодексу України.



Правоохоронці з’ясовують обставини та причини ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Кременчук Полтавської області водій іномарки збив трьох пішоходів.Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Полтавській області, передає УНН "Аварія сталася 3 жовтня, близько 6:00 на вулиці Вадима Пугачова. Автомобіль Great wall, під керуванням 19-річного водія скоїв наїзд на трьох пішоходів – 30-річного чоловіка, 68-річну жінку та 12-річного хлопчика", - йдеться у повідомленні.Як зазначається, потерпілих госпіталізували до медичних закладів.Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за часиною 1 статті 286 (порушення керування транспортним засобом) Кримінального кодексу України.Правоохоронці з’ясовують обставини та причини ДТП.

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