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На Полтавщині 19-річний водій збив трьох пішоходів: постраждала дитина

На Полтавщині 19-річний водій збив трьох пішоходів: постраждала дитина
У місті Кременчук Полтавської області водій іномарки збив трьох пішоходів.

Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Полтавській області, передає УНН.

"Аварія сталася 3 жовтня, близько 6:00 на вулиці Вадима Пугачова. Автомобіль Great wall, під керуванням 19-річного водія скоїв наїзд на трьох пішоходів – 30-річного чоловіка, 68-річну жінку та 12-річного хлопчика", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, потерпілих госпіталізували до медичних закладів.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за часиною 1 статті 286 (порушення керування транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з’ясовують обставини та причини ДТП.

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Теги: аварія, ДТП
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