16-річній студентці, яку збили на Волині, погіршало: просять допомогти

Ірину Герасимчук. Стан дівчини був стабільно важкий, та в понеділок, 2-го жовтня, погіршився. Родина потребує допомоги.



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Ірину перевели з реанімаційного відділення НЦМЛ до дитячої обласної лікарні, там її і оперували. Як розповіла знайома сім’ї Наталія, 3-го жовтня туди прилетів лікар з Америки, призначив лікування.



Дівчина перебуває в комі, у неї забій легень і виникли проблеми з нирками. Стан Ірини критичний.



Нагадаємо, 3 жовтня Volkswagen Golf на вулиці Луцькій злетів у кювет. Постраждала 16-річна дівчина навчається в педучилищі ім. А.Кримського, на другому курсі. Проживає в селі Соснина Іваничівського району.



Мама Ірини Віта сама виховує 4 діток, півроку тому помер чоловік. Поки вона сидить цілодобово під реанімацією в Луцьку, вдома троє дітей, 14-річна донька – на господарстві.



«Старша 14-річна донечка глядить братика 8-ми років і 7-місячну сестричку. І ще господарство. В хаті ні води, ні газу, палять в грубці. Сусіди допомагають. В понеділок лікар сказав, що ніби ситуація рухається в сторону життя, а вчора стало гірше», – розповідає Наталія.



Родина дуже вдячна за небайдужість людей.



«Навіть в лікарні люди підходять і допомагають, хто їсти приносить мамі, хто гроші», – додає Наталія.



Допомогу на лікування можна перерахувати на картку Ощадбанку 5167490153230744 або Приватбанку 5168757319560936 (мама постраждалої Герасимчук Віта Олександрівна).

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