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На Волині ледве не згорів гуртожиток

На Волині ледве не згорів гуртожиток
У селі Лобачівка Горохівського району загорілася будівля колишнього гуртожитку.

Про це пише Волинь-нова.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали між 17 і 18 годинами 3 жовтня.

Їм вдалося ліквідувати полум’я.

Ймовірною причиною лиха назвали необережне поводження з вогнем невідомої особи.

На щастя, ніхто не постраждав.

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Теги: пожежа, Волинь, Лобачівка
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