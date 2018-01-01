На Волині ледве не згорів гуртожиток
Сьогодні, 08:23
У селі Лобачівка Горохівського району загорілася будівля колишнього гуртожитку.
Про це пише Волинь-нова.
Повідомлення про пожежу рятувальники отримали між 17 і 18 годинами 3 жовтня.
Їм вдалося ліквідувати полум’я.
Ймовірною причиною лиха назвали необережне поводження з вогнем невідомої особи.
На щастя, ніхто не постраждав.
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Про це пише Волинь-нова.
Повідомлення про пожежу рятувальники отримали між 17 і 18 годинами 3 жовтня.
Їм вдалося ліквідувати полум’я.
Ймовірною причиною лиха назвали необережне поводження з вогнем невідомої особи.
На щастя, ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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