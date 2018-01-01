На Волині ледве не згорів гуртожиток





Про це пише



Повідомлення про пожежу рятувальники отримали між 17 і 18 годинами 3 жовтня.



Їм вдалося ліквідувати полум’я.



Ймовірною причиною лиха назвали необережне поводження з вогнем невідомої особи.



На щастя, ніхто не постраждав.

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