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Судили волинянку, яка незаконно вирощувала мак

Судили волинянку, яка незаконно вирощувала мак
У Новолинську судили мешканку села Переславичі, яка вирощувала на присадибній ділянці 1480 рослин снотворного маку.

Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, передає БУГ.

Зазначають, що вона вирощувала мак у період з травня до 21 червня 2018 року.

21 червня працівниками поліції вищевказаний посів виявили та вилучили.

Згідно Постанови КМ України №770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» мак віднесли до рослин, які містять наркотичні засоби.

Незаконні дії жінки кваліфікували за ч.2 ст.310 КК України (незаконний посів та вирощування снотворного маку в кількості п’ятсот і більше рослин).

У судовому засіданні свою вину в інкримінованому злочині вона визнала повністю.

Нововолинський міський суд визнав мешканку Переславич винною у вчиненні злочину, призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.

Водночас на підставі ст.75, ст.76 КК України суд вирішив звільнити її від відбування покарання, якщо впродовж одного року вона не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов’язки: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи або навчання.

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Теги: суд, мак, Волинь
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