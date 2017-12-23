На Харківщині армійська вантажівка влетіла у дерево: постраждав водій. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



В Ізюмі армійська вантажівка на швидкості в'їхала в дерево. Військова колона рухалася містом. Одна з цистерн різко загальмувала. МАЗ врізався в неї, після чого вилетів на узбіччя, де його зупинило дерево.



22-річний водій ваговоза з переломами - в лікарні.



Обставини аварії з'ясовують слідчі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Харківщині сталася ДТП із військовими.Про це йдеться в сюжеті ТСН В Ізюмі армійська вантажівка на швидкості в'їхала в дерево. Військова колона рухалася містом. Одна з цистерн різко загальмувала. МАЗ врізався в неї, після чого вилетів на узбіччя, де його зупинило дерево.22-річний водій ваговоза з переломами - в лікарні.Обставини аварії з'ясовують слідчі.

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