На Харківщині армійська вантажівка влетіла у дерево: постраждав водій. ВІДЕО
Сьогодні, 08:54
На Харківщині сталася ДТП із військовими.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
В Ізюмі армійська вантажівка на швидкості в'їхала в дерево. Військова колона рухалася містом. Одна з цистерн різко загальмувала. МАЗ врізався в неї, після чого вилетів на узбіччя, де його зупинило дерево.
22-річний водій ваговоза з переломами - в лікарні.
Обставини аварії з'ясовують слідчі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
В Ізюмі армійська вантажівка на швидкості в'їхала в дерево. Військова колона рухалася містом. Одна з цистерн різко загальмувала. МАЗ врізався в неї, після чого вилетів на узбіччя, де його зупинило дерево.
22-річний водій ваговоза з переломами - в лікарні.
Обставини аварії з'ясовують слідчі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську згоріло авто: всередині виявили тіло
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку на 4 жовтня
Сьогодні, 09:00
На Харківщині армійська вантажівка влетіла у дерево: постраждав водій. ВІДЕО
Сьогодні, 08:54
Судили волинянку, яка незаконно вирощувала мак
Сьогодні, 08:36
На Волині ледве не згорів гуртожиток
Сьогодні, 08:23