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На Харківщині армійська вантажівка влетіла у дерево: постраждав водій. ВІДЕО

На Харківщині армійська вантажівка влетіла у дерево: постраждав водій. ВІДЕО
На Харківщині сталася ДТП із військовими.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В Ізюмі армійська вантажівка на швидкості в'їхала в дерево. Військова колона рухалася містом. Одна з цистерн різко загальмувала. МАЗ врізався в неї, після чого вилетів на узбіччя, де його зупинило дерево.

22-річний водій ваговоза з переломами - в лікарні.

Обставини аварії з'ясовують слідчі.


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Теги: вантажівка, ДТП, військовий
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