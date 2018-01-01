Курс валют у Луцьку на 4 жовтня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.988, а продаж - 28.338.
Євро при купівлі становить - 32.253, при продажу - 32.934.
Курс російського рубля: купівля - 0.380, продаж - 0.439.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.103, продаж - 7.715.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 32.253, при продажу - 32.934.
Курс російського рубля: купівля - 0.380, продаж - 0.439.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.103, продаж - 7.715.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську згоріло авто: всередині виявили тіло
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку на 4 жовтня
Сьогодні, 09:00
Судили волинянку, яка незаконно вирощувала мак
Сьогодні, 08:36
На Волині ледве не згорів гуртожиток
Сьогодні, 08:23