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У Нововолинську згоріло авто: всередині виявили тіло

У Нововолинську згоріло авто: всередині виявили тіло
У Нововолинську рятувальники загасили автомобіль. У салоні автівки виявили її власника, 36-річного чоловіка.

Про це пише Волинь-нова.

Зазначають, що рятувальники отримали повідомлення про пожежу близько 02:00 4 жовтня.

Через кілька хвилин загоряння було ліквідували. Рятувальники констатували, що вогонь знищив салон автомобіля, задні та передні колеса, моторний відсік.

Через кілька хвилин загоряння ліквідували.

Але найстрашніше, що в салоні машини виявили тіло її 36-річного господаря.

Обставини трагедії з’ясовують місце правоохоронці.

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Теги: пожежа, автомобіль, Волинь, Нововолинськ, смерть, тіло
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