У Нововолинську згоріло авто: всередині виявили тіло
Сьогодні, 09:10
У Нововолинську рятувальники загасили автомобіль. У салоні автівки виявили її власника, 36-річного чоловіка.
Про це пише Волинь-нова.
Зазначають, що рятувальники отримали повідомлення про пожежу близько 02:00 4 жовтня.
Через кілька хвилин загоряння було ліквідували. Рятувальники констатували, що вогонь знищив салон автомобіля, задні та передні колеса, моторний відсік.
Через кілька хвилин загоряння ліквідували.
Але найстрашніше, що в салоні машини виявили тіло її 36-річного господаря.
Обставини трагедії з’ясовують місце правоохоронці.
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Про це пише Волинь-нова.
Зазначають, що рятувальники отримали повідомлення про пожежу близько 02:00 4 жовтня.
Через кілька хвилин загоряння було ліквідували. Рятувальники констатували, що вогонь знищив салон автомобіля, задні та передні колеса, моторний відсік.
Через кілька хвилин загоряння ліквідували.
Але найстрашніше, що в салоні машини виявили тіло її 36-річного господаря.
Обставини трагедії з’ясовують місце правоохоронці.
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