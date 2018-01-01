У Нововолинську згоріло авто: всередині виявили тіло





Про це пише



Зазначають, що рятувальники отримали повідомлення про пожежу близько 02:00 4 жовтня.



Через кілька хвилин загоряння було ліквідували. Рятувальники констатували, що вогонь знищив салон автомобіля, задні та передні колеса, моторний відсік.



Через кілька хвилин загоряння ліквідували.



Але найстрашніше, що в салоні машини виявили тіло її 36-річного господаря.



Обставини трагедії з’ясовують місце правоохоронці.

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