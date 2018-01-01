У чергах на кордоні з Польщею – 240 автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.



"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00 Республіка Польща: “Устилуг” – 20, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –50, “Грушів” – 0, “Смільниця” –30, "Шегині” -170, “Краковець” –0",- йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 3 жовтня стоять 240 автомобілів.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook."Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00 Республіка Польща: “Устилуг” – 20, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –50, “Грушів” – 0, “Смільниця” –30, "Шегині” -170, “Краковець” –0",- йдеться у дописі.

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