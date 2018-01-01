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Волинян просять допомогти молодій жінці з коштами на боротьбу з раком

Волинян просять допомогти молодій жінці з коштами на боротьбу з раком
Небайдужих волинян просять допомоги коштами для молодої людини - Смаль (Поремчук) Руслани Іванівни, жительки села Деревок, яку спіткала тяжка хвороба - онкозахворювання.

Про це пише газета Нове життя.

Наразі вона потребує лікування і операційного втручання (за кордоном), на що потрібна велика сума грошей. Але суму потрібно зібрати швидко - лікарі погодилися прооперувати вже наступного тижня.

"Будь ласка, зробіть свій внесок, хто скільки може, допоможімо всі разом мамі двох діток боротися з цією недугою", - йдеться у повідомлені.

Реквізити для допомоги Смаль Руслани Іванівни
Номер картки 5168742717349405 Приватбанк.

За інформацією можна звертатись за телефонами 0508857825 -мама Галина Михайлівна, 0502885916-Тетяна Семенівна.

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Теги: допомога, кошти, благодійність
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