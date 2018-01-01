У Луцьку буряки заблокували рух вулицею. ВІДЕО





Відео на Youtube виклав користувач Ho2Se House Security, передає



Зазначають, що це трапилося 3 жовтня.



Інцидент стався на вулиці Володимирській.



Очевидно, з вантажівки злетіла частина буряків, які розсипалися на смугах, що ведуть до центру міста. Через це був ускладенений рух транспорту.



Частина автомобілів виїжджала на зустрічну смугу, інші рухалися тротуаром.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку через розсипані на вулиці буряки був заблокований рух на двох смугах руху.Відео на Youtube виклав користувач Ho2Se House Security, передає Район.Луцьк Зазначають, що це трапилося 3 жовтня.Інцидент стався на вулиці Володимирській.Очевидно, з вантажівки злетіла частина буряків, які розсипалися на смугах, що ведуть до центру міста. Через це був ускладенений рух транспорту.Частина автомобілів виїжджала на зустрічну смугу, інші рухалися тротуаром.

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