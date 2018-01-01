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У Луцьку буряки заблокували рух вулицею. ВІДЕО

У Луцьку буряки заблокували рух вулицею. ВІДЕО
У Луцьку через розсипані на вулиці буряки був заблокований рух на двох смугах руху.

Відео на Youtube виклав користувач Ho2Se House Security, передає Район.Луцьк.

Зазначають, що це трапилося 3 жовтня.

Інцидент стався на вулиці Володимирській.

Очевидно, з вантажівки злетіла частина буряків, які розсипалися на смугах, що ведуть до центру міста. Через це був ускладенений рух транспорту.

Частина автомобілів виїжджала на зустрічну смугу, інші рухалися тротуаром.


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Теги: інцидент, Луцьк, Володимирська
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