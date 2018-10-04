У Карпатах випало півметра снігу





Про це йдеться в повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста на сторінці у Facebook.



"Станом на 09:00, 04.10.2018 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, видимість до 50 м, вітер південно-західний 13 м/с., Температура повітря -4°С. Вище зони лісу дороги й стежки майже не проглядаються. Сніговий покрив до 0,5 м", - йдеться у повідомлені.

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