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У Карпатах випало півметра снігу

У Карпатах випало півметра снігу
У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випало півметра снігу.

Про це йдеться в повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста на сторінці у Facebook.

"Станом на 09:00, 04.10.2018 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, видимість до 50 м, вітер південно-західний 13 м/с., Температура повітря -4°С. Вище зони лісу дороги й стежки майже не проглядаються. Сніговий покрив до 0,5 м", - йдеться у повідомлені.

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Теги: Карпати, сніг
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