Волинський депутат порибалив на берегах Туреччини. ФОТО

Депутат Волинської обласної радипохвалився світлинами з риболовлі у Туреччині.Декілька знімків з відпочинку на берегах Анталії він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.До речі, обранець громади не сам ловив рибу. У цьому йому допомагала дружина"У нас день сьогодні починається з рибалки!) Куди не закинь справжнього рибака він скрізь наловить!" - так підписав фотографії Михайло Імберовський.