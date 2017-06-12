Волинський депутат порибалив на берегах Туреччини. ФОТО
Сьогодні, 11:06
Депутат Волинської обласної ради Михайло Імберовський похвалився світлинами з риболовлі у Туреччині.
Декілька знімків з відпочинку на берегах Анталії він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
До речі, обранець громади не сам ловив рибу. У цьому йому допомагала дружина Оксана.
"У нас день сьогодні починається з рибалки!) Куди не закинь справжнього рибака він скрізь наловить!" - так підписав фотографії Михайло Імберовський.
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Декілька знімків з відпочинку на берегах Анталії він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
До речі, обранець громади не сам ловив рибу. У цьому йому допомагала дружина Оксана.
"У нас день сьогодні починається з рибалки!) Куди не закинь справжнього рибака він скрізь наловить!" - так підписав фотографії Михайло Імберовський.
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