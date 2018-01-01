Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО

Volkswagen Golf Cabriolet - 900$

ВАЗ 2106, 1050$

BMW 525 - 27 500$

Mini Cooper 16 000$

BMW Z3

УАЗ - 2 900$

Renault master - 14 000$

Volkswagen Crafter 2013 p. - 16 900$

Mersedes Sprinter - 18 900$

Ford Focus - 1 800$

Ford Focus 2006 p. - 2600$

SEAT Alhambra 2002 p. - 2850$

Аudi А6 - 2 500$

Audi А6 - 2013 p. 23 500$

Volkswagen Touran - 12 900$

Renault master - 14 000$

Volkswagen Crafter 2013 p. - 16 900$

Mersedes Sprinter - 18 900$

2013 р. Skoda Octavia 8 999 $

Renault Megane 2011p. - 7 850$

Renault Scenic Modus 2012 p. - 6 198$

Skoda Octavia 2011p. - 8 950$

Renault 2012 р. - 13 800$

Fiat Doblo 2011 p. - 8 800$

Opel Vectra - 2 800$

Через близькість до державного кордону Волинь – одна з найактивніших областей України у сфері автопромислу. А двічі на тиждень – у четвер і неділю – Луцьк узагалі стає центром автопродажу всієї Західної України.У розпал робочого тижня на луцькому авторинку – яблуку ніде впасти. Охочі продати автомобілі їдуть сюди не лише з Волині, а й з інших українських областей.Тих, хто приїжджає продати автівку, наскільки багато і розташовуються вони так хаотично, що навіть кільце за півкілометра від авторинку, яке мало б слугувати транспортною розв’язкою, заставлене автомобілями.Умовно луцький автобазар поділений на дві частини: «офіційна», місце в якій коштує грошей, і «неофіційна», де власники автівок просто стають зі своїм «крамом» вже нібито за територією авторинку.Автомобілі, виставлені на продаж 4 жовтня, були найрізноманітніших цінових категорій. Приблизно половина авто – на іноземній реєстрації або транзитних номерах.Популярний на ринку 4 жовтня автомобіль – Audi А6 на іноземній реєстрації (від 2200 до 3500 доларів).Найдешевші ж машини, які цього дня можна було знайти на авторинку, – Volkswagen Golf на іноземній реєстрації (900 доларів) і ВАЗ (1050 доларів).Найдорожча автівка – автомобіль BMW (27,5 тисяч доларів).Серед цікавинок авторинку, які вирізняються із загальної кількості, – Mini Cooper (16 тисяч доларів), BMW Z3, Chrysler, УАЗ (2900 доларів).Окрім того, на авторинку є окрема секція, де продають буси та мікроавтобуси. Здебільшого, тут виставляють свої автомобілі люди, які «ганяють» їх із-за кордону, тож часто ці автівки – на транзитних номерах або іноземній реєстрації. Ціни на буси коливаються від 14 до 23 тисяч доларів.Більше того, імпровізовані прилавки авторинку рясніють безліччю інших товарів, які не мають жодного стосунку до автопромислу. Водії ж гріються кавою і чаєм у безлічі «точок» для перекусів.