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Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО

Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Через близькість до державного кордону Волинь – одна з найактивніших областей України у сфері автопромислу. А двічі на тиждень – у четвер і неділю – Луцьк узагалі стає центром автопродажу всієї Західної України.

У розпал робочого тижня на луцькому авторинку – яблуку ніде впасти. Охочі продати автомобілі їдуть сюди не лише з Волині, а й з інших українських областей.

Тих, хто приїжджає продати автівку, наскільки багато і розташовуються вони так хаотично, що навіть кільце за півкілометра від авторинку, яке мало б слугувати транспортною розв’язкою, заставлене автомобілями.

Умовно луцький автобазар поділений на дві частини: «офіційна», місце в якій коштує грошей, і «неофіційна», де власники автівок просто стають зі своїм «крамом» вже нібито за територією авторинку.

Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО


Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО


Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО


Автомобілі, виставлені на продаж 4 жовтня, були найрізноманітніших цінових категорій. Приблизно половина авто – на іноземній реєстрації або транзитних номерах.

Популярний на ринку 4 жовтня автомобіль – Audi А6 на іноземній реєстрації (від 2200 до 3500 доларів).

Найдешевші ж машини, які цього дня можна було знайти на авторинку, – Volkswagen Golf на іноземній реєстрації (900 доларів) і ВАЗ (1050 доларів).

Volkswagen Golf Cabriolet - 900$
Volkswagen Golf Cabriolet - 900$


ВАЗ 2106, 1050$
ВАЗ 2106, 1050$


Найдорожча автівка – автомобіль BMW (27,5 тисяч доларів).

BMW 525 - 27 500$
BMW 525 - 27 500$


Серед цікавинок авторинку, які вирізняються із загальної кількості, – Mini Cooper (16 тисяч доларів), BMW Z3, Chrysler, УАЗ (2900 доларів).

Mini Cooper 16 000$
Mini Cooper 16 000$


BMW Z3
BMW Z3
УАЗ - 2 900$
УАЗ - 2 900$


Окрім того, на авторинку є окрема секція, де продають буси та мікроавтобуси. Здебільшого, тут виставляють свої автомобілі люди, які «ганяють» їх із-за кордону, тож часто ці автівки – на транзитних номерах або іноземній реєстрації. Ціни на буси коливаються від 14 до 23 тисяч доларів.

Renault master - 14 000$
Renault master - 14 000$
Volkswagen Crafter 2013 p. - 16 900$
Volkswagen Crafter 2013 p. - 16 900$
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Mersedes Sprinter - 18 900$
Mersedes Sprinter - 18 900$
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО


Більше того, імпровізовані прилавки авторинку рясніють безліччю інших товарів, які не мають жодного стосунку до автопромислу. Водії ж гріються кавою і чаєм у безлічі «точок» для перекусів.

Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Ford Focus - 1 800$
Ford Focus - 1 800$
Ford Focus 2006 p. - 2600$
Ford Focus 2006 p. - 2600$
SEAT Alhambra 2002 p. - 2850$
SEAT Alhambra 2002 p. - 2850$
Mercedes-Benz 2011p. -13 850$
Mercedes-Benz 2011p. -13 850$
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Аudi А6 - 2 500$
Аudi А6 - 2 500$
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Audi А6 - 2013 p. 23 500$
Audi А6 - 2013 p. 23 500$
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Volkswagen Touran - 12 900$
Volkswagen Touran - 12 900$
Renault master - 14 000$
Renault master - 14 000$
Volkswagen Crafter 2013 p. - 16 900$
Volkswagen Crafter 2013 p. - 16 900$
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Mersedes Sprinter - 18 900$
Mersedes Sprinter - 18 900$
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
2013 р. Skoda Octavia 8 999 $
2013 р. Skoda Octavia 8 999 $
Renault Megane 2011p. - 7 850$
Renault Megane 2011p. - 7 850$
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Renault Scenic Modus 2012 p. - 6 198$
Renault Scenic Modus 2012 p. - 6 198$
Skoda Octavia 2011p. - 8 950$
Skoda Octavia 2011p. - 8 950$
Renault 2012 р. - 13 800$
Renault 2012 р. - 13 800$
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Fiat Doblo 2011 p. - 8 800$
Fiat Doblo 2011 p. - 8 800$
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Opel Vectra - 2 800$
Opel Vectra - 2 800$




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Теги: Луцьк, авторинок, машини, ціни, від і до, вибір редактора
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
На авторинку завжди ціни зашкалюють. Хто там купує?
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