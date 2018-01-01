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З Польщі на Волинь хотів проїхати озброєний чоловік

З Польщі на Волинь хотів проїхати озброєний чоловік
У пункті пропуску Устилуг, що на Волині, у чоловіка вилучили пневматичну гвинтівку з набоями та ніж, що може бути визнаний зброєю.

Волинські митники на посту Устилуг під час повного митного огляду автомобіля виявили у ньому пневматичну гвинтівку та ніж, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Біля гвинтівки з оптичним прицілом фірми «ТITAN» калібром 5,5 мм були приховані 27 набоїв. Ніж, загальна довжина клинка якого становить 120 мм, ширина – 4 мм, також може бути визнаний зброєю.

Предмети належали водію, громадянину України, мешканцю Черкащини, який повертався на батьківщину з Польщі смугою руху «зелений коридор». Нині вони вилучені для проведення експертизи.

До правоохоронних органів надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за попередньою кваліфікацією статті 263 Кримінального Кодексу України.

З Польщі на Волинь хотів проїхати озброєний чоловік

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Теги: Устилуг, кордон, зброя
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