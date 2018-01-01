З Польщі на Волинь хотів проїхати озброєний чоловік

У пункті пропуску Устилуг, що на Волині, у чоловіка вилучили пневматичну гвинтівку з набоями та ніж, що може бути визнаний зброєю.Волинські митники на посту Устилуг під час повного митного огляду автомобіля виявили у ньому пневматичну гвинтівку та ніж, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Біля гвинтівки з оптичним прицілом фірми «ТITAN» калібром 5,5 мм були приховані 27 набоїв. Ніж, загальна довжина клинка якого становить 120 мм, ширина – 4 мм, також може бути визнаний зброєю.Предмети належали водію, громадянину України, мешканцю Черкащини, який повертався на батьківщину з Польщі смугою руху «зелений коридор». Нині вони вилучені для проведення експертизи.До правоохоронних органів надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за попередньою кваліфікацією статті 263 Кримінального Кодексу України.