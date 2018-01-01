На Волині помер громадський діяч

На 61 році життя перестало битися серце заступника голови Ківерцівської районної організації ВО «Свобода» з питань національної пам’ятіПро це на своїй сторінці у facebook написав заступник голови Волинської обласної радиСтепан Миколайович Кузьмич народився 11 травня 1958 року у місті Салехарді Тюменської області в родині, репресованій сталінським режимом. Він завжди гордився своїм корінням, славною родиною, адже був племінником провідника юнацтва ОУН Західної України, члена Проводу ОУН Степана Мазурця, розстріляного російськими окупантами в застінках Луцької тюрми 23 червня 1941 року.Мама, Мазурець Віра Федорівна, як могла, допомагала сину розвинути природний талант до малярства. Повернувшись у Україну, Степан Кузьмич успішно закінчив Луцьку дитячу художню школу, вступив до Львівського училища прикладного мистецтва ім. І. Труша, на відділ художньої обробки дерева.Маючи значний потенціал для самовираження, творив у різних напрямках образотворення: портрет, пейзаж, декоративне мистецтво. Працював у відділі художніх ремесл Луцького ВПУ-2, викладачем кафедри дизайну Луцького індустріального інституту (нині – Луцький національний технічний університет), де викладав основи композиції, кольорознавство, рисунок, живопис, проектування інтер’єру.Степан Кузьмич завжди вирізнявся активною громадською позицією. Неодноразово обирався депутатом Ківерцівської районної ради, брав активну участь у національно-патріотичному вихованні молоді, працював керівником гуртків районного Центру дитячої та юнацької творчості.