На Волині за добу поліцейським добровільно здали 4 рушниці та пістолет

За минулу добу жителі Волині здали до поліції 4 мисливські рушниці та один пістолет травматичної дії.В Іваничівському районі 26-річний місцевий житель добровільно здав до поліції на знищення мисливську гладкоствольну рушницю «ІЖ - 26 Е», 12 калібру, - повідомили у прес-службі волинської поліції.У Старовижівському районі – мисливську рушницю «ТОЗ-63», а у Нововолинське відділення та Камінь-Каширський відділ поліції громадяни здали дві рушниці «Іж -17».Окрім цього, у Маневицькому районі 33-річний житель цього ж району видав поліції пістолет травматичної дії «Гарант-С27» калібру 9 мм.Нагадаємо, що з 1 по 31 жовтня на території області триває місячник добровільної здачі зброї.