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На Волині за добу поліцейським добровільно здали 4 рушниці та пістолет

На Волині за добу поліцейським добровільно здали 4 рушниці та пістолет
За минулу добу жителі Волині здали до поліції 4 мисливські рушниці та один пістолет травматичної дії.

В Іваничівському районі 26-річний місцевий житель добровільно здав до поліції на знищення мисливську гладкоствольну рушницю «ІЖ - 26 Е», 12 калібру, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

У Старовижівському районі – мисливську рушницю «ТОЗ-63», а у Нововолинське відділення та Камінь-Каширський відділ поліції громадяни здали дві рушниці «Іж -17».

Окрім цього, у Маневицькому районі 33-річний житель цього ж району видав поліції пістолет травматичної дії «Гарант-С27» калібру 9 мм.

Нагадаємо, що з 1 по 31 жовтня на території області триває місячник добровільної здачі зброї.

Фото ілюстративне

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Теги: зброя, поліція
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