На Волині за добу поліцейським добровільно здали 4 рушниці та пістолет
Сьогодні, 18:12
За минулу добу жителі Волині здали до поліції 4 мисливські рушниці та один пістолет травматичної дії.
В Іваничівському районі 26-річний місцевий житель добровільно здав до поліції на знищення мисливську гладкоствольну рушницю «ІЖ - 26 Е», 12 калібру, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
У Старовижівському районі – мисливську рушницю «ТОЗ-63», а у Нововолинське відділення та Камінь-Каширський відділ поліції громадяни здали дві рушниці «Іж -17».
Окрім цього, у Маневицькому районі 33-річний житель цього ж району видав поліції пістолет травматичної дії «Гарант-С27» калібру 9 мм.
Нагадаємо, що з 1 по 31 жовтня на території області триває місячник добровільної здачі зброї.
Фото ілюстративне
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В Іваничівському районі 26-річний місцевий житель добровільно здав до поліції на знищення мисливську гладкоствольну рушницю «ІЖ - 26 Е», 12 калібру, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
У Старовижівському районі – мисливську рушницю «ТОЗ-63», а у Нововолинське відділення та Камінь-Каширський відділ поліції громадяни здали дві рушниці «Іж -17».
Окрім цього, у Маневицькому районі 33-річний житель цього ж району видав поліції пістолет травматичної дії «Гарант-С27» калібру 9 мм.
Нагадаємо, що з 1 по 31 жовтня на території області триває місячник добровільної здачі зброї.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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