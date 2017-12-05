У луцькій «Ласці» перевірятимуть стерилізованих за часів екс-директорки тварин
Сьогодні, 12:28
У комунальному підприємстві "Ласка" хочуть перевірити якість стерилізації тварин, які робили за час керівництва Богдани Новарчук.
Про це повідомили на сторінці притулку у facebook.
Відтак, у дописі зазначається, що дві нібито стерилізовані собаки парувались.
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"...якщо ваших тварин стерилізували в Ласці до 1 вересня 2018 року, можете звертатись за перевіркою "якості " стерилізації у звязку з ситуацією, яка сьогодні відбулась. Дві, ніби то стерильні собаки в нас на території у відділенні постійного утримання тварин, з бірками (собаки), парувались!!!!!!!!!!!.
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Про це повідомили на сторінці притулку у facebook.
Відтак, у дописі зазначається, що дві нібито стерилізовані собаки парувались.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
"...якщо ваших тварин стерилізували в Ласці до 1 вересня 2018 року, можете звертатись за перевіркою "якості " стерилізації у звязку з ситуацією, яка сьогодні відбулась. Дві, ніби то стерильні собаки в нас на території у відділенні постійного утримання тварин, з бірками (собаки), парувались!!!!!!!!!!!.
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