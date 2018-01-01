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У Володимирі орудують злодії, які обкрадають квартири

У Володимирі орудують злодії, які обкрадають квартири
У Володимирі-Волинському 3-го жовтня трапилися крадіжки у двох квартирах.

Злочинці шляхом підбору ключів проникали в помешкання та викрали золоті прикраси, - пише БУГ.

Першою про пограбування повідомила мешканка вулиці Ольжиця, 62-річна пенсіонерка. Жінка розповіла, що в період з 10 до 12 години дня, невідома особа шляхом підбору ключів проникла в її помешкання та викрала золотий ланцюжок і хрестик, вартістю три тисячі гривень.

Правоохоронці зафіксували на місці сліди взуття та вилучили замкову серцевину. Тривають пошуки злочинців.

Наступне повідомлення надійшло о 14 годині, що по вулиці Академіка Глушкова, також шляхом підбору ключа, потрапили в квартиру. Про злочин повідомив 22-річний мешканець та заявив, що в помешканні були розкидані всі речі та викрали золоті сережки.

О 15:26 надійшло ще одне повідомлення, жителька Володимира-Волинського повідомила, що покидаючи квартиру близько 12-ї години, забула закрити двері. Повернулася до квартири та помітила як з неї вибігли двоє чоловіків. 62-річна жінка повідомила правоохоронців, що запам’ятала вигляд одного з чоловіків і може описати.


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Теги: злодії, крадіжка, Володимир
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