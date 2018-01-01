Волинським медикам додатково дали майже 30 мільйонів на зарплати

Волинь додатково отримала 29,8 млн гривень на виплату заробітної плати медичним працівникам.19 вересня Кабінет Міністрів України, відповідно до розпорядження № 650-р, перерозподілив видатки Міністерства охорони здоров’я України, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Відтак, Волинь, як і інші регіони країни, отримала додатковий фінансовий ресурс на виплату заробітної плати медичним працівникам краю.Слід зазначити, що у зв’язку з реформою первинної медичної ланки, протягом року відбувається перехід на фінансування медичних послуг через Національну службу здоров’я України. Тож у державному бюджеті медична субвенція місцевим бюджетам на надання первинної медичної допомоги на ІV квартал поточного року не була запланована. Разом із тим, чимало комунальних закладів охорони здоров’я країни ще не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги.Саме тому, для надання у жовтні-грудні цього року медичних послуг такими установами, розпорядженням № 650-р Уряд перерозподілив видатки Міністерства охорони здоров’я України та спрямував додатково місцевим бюджетам понад 1 млрд грн медичної субвенції, в тому числі для окремих місцевих бюджетів Волинської області – 29,8 млн гривень.Зокрема, додаткові кошти на ІV квартал для продовження фінансування відповідних закладів за рахунок медичної субвенції отримають міста Луцьк (14,2 млн грн), Володимир-Волинський (3,6 млн грн), Нововолинськ (3,8 млн грн), а також Іваничівський (0,6 мл грн), Локачинський (1,2 млн грн), Шацький райони (0,5 млн грн) та 14 ОТГ.Між іншим, більшість територій області уже завершили перехід на нову систему фінансування первинної медичної допомоги.