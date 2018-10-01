У «Промені» стартує сезон турнірів з боулінгу*
Сьогодні, 12:55
У жовтні в боулінг-більярд клубі «George's Сlub», що знаходиться на 3-му поверсі в РЦ «Промінь», розпочинається сезон турнірів з боулінгу.
Зокрема, 6 жовтня відбудеться 1-й етап Чемпіонату м. Луцька, а 20 жовтня – стартує Чемпіонат Волинської області під егідою ВФСБУ ( Всеукраїнська федерація спортивного (десятикегельного) боулінгу України)
Чемпіонат м. Луцька зі спортивного боулінгу. Календар змагань:
Етап – дата проведення.
1 – 6 жовтня 2018 року;
2 – 27 жовтня 2018 року;
3 – 10 листопада 2018 року;
4 – 24 листопада 2018 року;
5 – 8 грудня 2018 року;
6 – 16 лютого 2019 року;
7 – 23 лютого 2019 року;
8 – 2 березня 2019 року;
9 – 16 березня 2019 року;
10– 30 березня 2019 року.
Чемпіонат Волинської області зі спортивного боулінгу:
Етап – Дата проведення.
1 – 20 жовтня 2018 року;
2 – 3 листопада 2018 року;
3 – 17 листопада 2018 року;
4 – 1 грудня 2018 року;
5 – 26 січня 2019 року;
6 – 9 лютого 2019 року;
7 – 9 березня 2019 року;
8 – 23 березня 2019 року;
9 – 13 квітня 2019 року;
10 – 20 квітня 2019 року;
А вже 13 жовтня відбудеться щорічна грандіозна подія – змагання з боулінгу «Кубок Жоржа 2018» та більярду «George’s cup 2018».
Детальніша інформація за номерами телефонів: +380 99 563 15 35 боулінг, +380 50 490 77 12 більярд.
«George's Сlub» створює усі необхідні умови для змістовного та активного відпочинку.
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Зокрема, 6 жовтня відбудеться 1-й етап Чемпіонату м. Луцька, а 20 жовтня – стартує Чемпіонат Волинської області під егідою ВФСБУ ( Всеукраїнська федерація спортивного (десятикегельного) боулінгу України)
Чемпіонат м. Луцька зі спортивного боулінгу. Календар змагань:
Етап – дата проведення.
1 – 6 жовтня 2018 року;
2 – 27 жовтня 2018 року;
3 – 10 листопада 2018 року;
4 – 24 листопада 2018 року;
5 – 8 грудня 2018 року;
6 – 16 лютого 2019 року;
7 – 23 лютого 2019 року;
8 – 2 березня 2019 року;
9 – 16 березня 2019 року;
10– 30 березня 2019 року.
Чемпіонат Волинської області зі спортивного боулінгу:
Етап – Дата проведення.
1 – 20 жовтня 2018 року;
2 – 3 листопада 2018 року;
3 – 17 листопада 2018 року;
4 – 1 грудня 2018 року;
5 – 26 січня 2019 року;
6 – 9 лютого 2019 року;
7 – 9 березня 2019 року;
8 – 23 березня 2019 року;
9 – 13 квітня 2019 року;
10 – 20 квітня 2019 року;
А вже 13 жовтня відбудеться щорічна грандіозна подія – змагання з боулінгу «Кубок Жоржа 2018» та більярду «George’s cup 2018».
Детальніша інформація за номерами телефонів: +380 99 563 15 35 боулінг, +380 50 490 77 12 більярд.
«George's Сlub» створює усі необхідні умови для змістовного та активного відпочинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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