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На Житомирщині легковик придавив 10-річного хлопчика

На Житомирщині легковик придавив 10-річного хлопчика
У місті Коростень Житомирської області легковий автомобіль внаслідок перекидання придавив 10-річного хлопчика.

Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.

«Попередньо, водій автомобіля «ВАЗ-21102», рухаючись вулицею В. Стуса, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з деревом, у результаті чого автомобіль перекинувся та притис до металевого гаража пішохода, 10-річного жителя м. Коростеня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, хлопчика з тілесними ушкодженнями було доставлено до реанімаційного відділення Коростенської лікарні. За його життя борються медики.

Водій та пасажирка автомобіля з місця події втекли. Нині триває встановлення їх осіб та місця перебування.

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Теги: ДТП, аварія, дитина
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