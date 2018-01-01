На Житомирщині легковик придавив 10-річного хлопчика
Сьогодні, 13:06
У місті Коростень Житомирської області легковий автомобіль внаслідок перекидання придавив 10-річного хлопчика.
Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.
«Попередньо, водій автомобіля «ВАЗ-21102», рухаючись вулицею В. Стуса, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з деревом, у результаті чого автомобіль перекинувся та притис до металевого гаража пішохода, 10-річного жителя м. Коростеня", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, хлопчика з тілесними ушкодженнями було доставлено до реанімаційного відділення Коростенської лікарні. За його життя борються медики.
Водій та пасажирка автомобіля з місця події втекли. Нині триває встановлення їх осіб та місця перебування.
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Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.
«Попередньо, водій автомобіля «ВАЗ-21102», рухаючись вулицею В. Стуса, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з деревом, у результаті чого автомобіль перекинувся та притис до металевого гаража пішохода, 10-річного жителя м. Коростеня", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, хлопчика з тілесними ушкодженнями було доставлено до реанімаційного відділення Коростенської лікарні. За його життя борються медики.
Водій та пасажирка автомобіля з місця події втекли. Нині триває встановлення їх осіб та місця перебування.
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