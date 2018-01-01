На Житомирщині легковик придавив 10-річного хлопчика





Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає



«Попередньо, водій автомобіля «ВАЗ-21102», рухаючись вулицею В. Стуса, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з деревом, у результаті чого автомобіль перекинувся та притис до металевого гаража пішохода, 10-річного жителя м. Коростеня", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, хлопчика з тілесними ушкодженнями було доставлено до реанімаційного відділення Коростенської лікарні. За його життя борються медики.



Водій та пасажирка автомобіля з місця події втекли. Нині триває встановлення їх осіб та місця перебування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Коростень Житомирської області легковий автомобіль внаслідок перекидання придавив 10-річного хлопчика.Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН «Попередньо, водій автомобіля «ВАЗ-21102», рухаючись вулицею В. Стуса, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з деревом, у результаті чого автомобіль перекинувся та притис до металевого гаража пішохода, 10-річного жителя м. Коростеня", - йдеться у повідомленні.Як зазначається, хлопчика з тілесними ушкодженнями було доставлено до реанімаційного відділення Коростенської лікарні. За його життя борються медики.Водій та пасажирка автомобіля з місця події втекли. Нині триває встановлення їх осіб та місця перебування.

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