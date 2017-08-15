На Волині спіймали браконьєрів, які сітками ловили рибу
Сьогодні, 13:26
На Волині у вересні рибоохоронний патруль спільно із громадськими інспекторами провели 24 рейди.
Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль.
«Протягом місяця інспектори затримали 59 порушників. На них накладено штрафів у розмірі 9 673 грн. По 31 справі матеріали були направлені в суди для вирішення питання про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. У громадян вилучено 35 сіток та 68 кг водних біоресурсів (з них 28 кг - на ринках області). В результаті незаконного вилову водних біоресурсів завдано збитків рибному господарству України на суму 23 576 грн», - зазначив керівник відомства Тарас Куньчик.
Для прикладу, 5 вересня двоє громадян за допомогою 10 сіток займалися риболовлею з дерев’яного човна. Таким чином, чоловікам вдалось впіймати 30 кг риби. Збитки, завдані рибному господарству, становлять 19 692 грн. Інцидент стався на меліоративному каналі, який з’єднаний з оз. Чакове, в межах природно-заповідного фонду у Старовижівському районі.
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Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль.
«Протягом місяця інспектори затримали 59 порушників. На них накладено штрафів у розмірі 9 673 грн. По 31 справі матеріали були направлені в суди для вирішення питання про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. У громадян вилучено 35 сіток та 68 кг водних біоресурсів (з них 28 кг - на ринках області). В результаті незаконного вилову водних біоресурсів завдано збитків рибному господарству України на суму 23 576 грн», - зазначив керівник відомства Тарас Куньчик.
Для прикладу, 5 вересня двоє громадян за допомогою 10 сіток займалися риболовлею з дерев’яного човна. Таким чином, чоловікам вдалось впіймати 30 кг риби. Збитки, завдані рибному господарству, становлять 19 692 грн. Інцидент стався на меліоративному каналі, який з’єднаний з оз. Чакове, в межах природно-заповідного фонду у Старовижівському районі.
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