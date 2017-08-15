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На Волині спіймали браконьєрів, які сітками ловили рибу

На Волині спіймали браконьєрів, які сітками ловили рибу
На Волині у вересні рибоохоронний патруль спільно із громадськими інспекторами провели 24 рейди.

Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль.

«Протягом місяця інспектори затримали 59 порушників. На них накладено штрафів у розмірі 9 673 грн. По 31 справі матеріали були направлені в суди для вирішення питання про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. У громадян вилучено 35 сіток та 68 кг водних біоресурсів (з них 28 кг - на ринках області). В результаті незаконного вилову водних біоресурсів завдано збитків рибному господарству України на суму 23 576 грн», - зазначив керівник відомства Тарас Куньчик.

Для прикладу, 5 вересня двоє громадян за допомогою 10 сіток займалися риболовлею з дерев’яного човна. Таким чином, чоловікам вдалось впіймати 30 кг риби. Збитки, завдані рибному господарству, становлять 19 692 грн. Інцидент стався на меліоративному каналі, який з’єднаний з оз. Чакове, в межах природно-заповідного фонду у Старовижівському районі.
На Волині спіймали браконьєрів, які сітками ловили рибу
На Волині спіймали браконьєрів, які сітками ловили рибу
На Волині спіймали браконьєрів, які сітками ловили рибу
На Волині спіймали браконьєрів, які сітками ловили рибу

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Теги: рибохорона, вилов
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