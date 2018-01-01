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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 жовтня

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 жовтня
На Волині 5 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Іваничівський район

1. 09:00 – 16:00
с.Соснина частково
2. 09:00 – 17:00
с.Бужковичі частково
3. 10:00 – 17:00
с.Деречин

Камінь-Каширський район

1. 10:00 – 16:00
с.Сошично, вул. Бобрівка
2. 10:00 – 16:00
с.Пнівне, вул. Центральна.

місто Луцьк

1. 09:00 – 13:00
Племоб'єднання, ПП Шахворостова, Арегос,
ПП Шевчук, Софт Лайн, ПП Романюк, Леол, Шиномонтаж, Унідор, База Хозторга, Автодімсервіс Вул. А Марцинюка,
Вул. Стуса,
Вул. Сосюри,
Вул. Ківерцівська, 47-81
2. 13:00 – 17:00
Завод «Буддеталь» котельня
Волиньенерго ресурси
Глобал табако інтернешинал
Башта Українського мобільного звязку
Вул. Вахтангова, 10А, 12А


Луцький район

1. 10:00 – 17:00
ФОП Веснянка В с. Боратин вул. Центральна

місто Нововолинськ

1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Луцька, 1А-1В
вул.Енергетична, 17
вул.Промислова
вул.Дорожня


Рожищенський район

1. 9:00-17:00
м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова
2. 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.
3. 9:00-17:00
с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева.

Турійський район

1. 09:00-15:40
Церква с.м.т.Турійськ вул.Ставецька, Підвальна
2. 09:00-15:40
Туличівська с/р – клуб, школа, магазин, ФАП, церква с.Вербичне
3. 09:00-15:30
Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-121 09:00-15:40 Пункт прийому молока с.Перевали


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Теги: відключення, світло
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