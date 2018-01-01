Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 жовтня





Іваничівський район



1. 09:00 – 16:00

с.Соснина частково

2. 09:00 – 17:00

с.Бужковичі частково

3. 10:00 – 17:00

с.Деречин



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 16:00

с.Сошично, вул. Бобрівка

2. 10:00 – 16:00

с.Пнівне, вул. Центральна.



місто Луцьк



1. 09:00 – 13:00

Племоб'єднання, ПП Шахворостова, Арегос,

ПП Шевчук, Софт Лайн, ПП Романюк, Леол, Шиномонтаж, Унідор, База Хозторга, Автодімсервіс Вул. А Марцинюка,

Вул. Стуса,

Вул. Сосюри,

Вул. Ківерцівська, 47-81

2. 13:00 – 17:00

Завод «Буддеталь» котельня

Волиньенерго ресурси

Глобал табако інтернешинал

Башта Українського мобільного звязку

Вул. Вахтангова, 10А, 12А





Луцький район



1. 10:00 – 17:00

ФОП Веснянка В с. Боратин вул. Центральна



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Луцька, 1А-1В

вул.Енергетична, 17

вул.Промислова

вул.Дорожня





Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова

2. 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.

3. 9:00-17:00

с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева.



Турійський район



1. 09:00-15:40

Церква с.м.т.Турійськ вул.Ставецька, Підвальна

2. 09:00-15:40

Туличівська с/р – клуб, школа, магазин, ФАП, церква с.Вербичне

3. 09:00-15:30

Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин

4 ПЛ-0,4 кВ

КТП-121 09:00-15:40 Пункт прийому молока с.Перевали





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 5 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 16:00с.Соснина частково2. 09:00 – 17:00с.Бужковичі частково3. 10:00 – 17:00с.Деречин1. 10:00 – 16:00с.Сошично, вул. Бобрівка2. 10:00 – 16:00с.Пнівне, вул. Центральна.1. 09:00 – 13:00Племоб'єднання, ПП Шахворостова, Арегос,ПП Шевчук, Софт Лайн, ПП Романюк, Леол, Шиномонтаж, Унідор, База Хозторга, Автодімсервіс Вул. А Марцинюка,Вул. Стуса,Вул. Сосюри,Вул. Ківерцівська, 47-812. 13:00 – 17:00Завод «Буддеталь» котельняВолиньенерго ресурсиГлобал табако інтернешиналБашта Українського мобільного звязкуВул. Вахтангова, 10А, 12А1. 10:00 – 17:00ФОП Веснянка В с. Боратин вул. Центральна1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Луцька, 1А-1Ввул.Енергетична, 17вул.Промисловавул.Дорожня1. 9:00-17:00м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова2. 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.3. 9:00-17:00с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул. Журавлина, Нагірна, Молодіжна, Першотравнева.1. 09:00-15:40Церква с.м.т.Турійськ вул.Ставецька, Підвальна2. 09:00-15:40Туличівська с/р – клуб, школа, магазин, ФАП, церква с.Вербичне3. 09:00-15:30Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин4 ПЛ-0,4 кВКТП-121 09:00-15:40 Пункт прийому молока с.Перевали

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