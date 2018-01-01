Луцький зоопарк опублікував зворушливі історії тварин, врятованих від смерті. ФОТО
Сьогодні, 13:51
У Луцькому зоопарку показали світлини тварин, які потрапили до звіринцю у критичному стані.
Їх можна переглянути на сторінці зоопарку у Facebook.
Допис подається без змін:
«Статистика – річ невблаганна. Тож за рядками типу «Щогодини зі світу щезають три види тварин», «Щодня з лиця Землі зникають понад 70 видів фауни і флори», «За 25 останніх років біологічне різноманіття Землі скоротилося більш ніж на третину» стоїть трагедія, до якої, на жаль, переважно призвела ваша з нами діяльність.
Тому для нас, працівників КП «Луцький зоопарк», Всесвітній день тварин – то не свято, а черговий привід нагадати собі і вам, що жива природа потребує нашої з вами опіки, дбайлового й відповідального ставлення і безмежної любові.
І власне з цієї нагоди ми підібрали кілька світлин наших підопічних, які потрапили до Луцького зоопарку в критичний для їхнього життя і здоров'я час. Ми направду тішимося, що змогли їх врятувати, тож нині вони радують нас і вас, наші любі відвідувачі.
Зима, холод і голод. Коли до тварин з покинутого пересувного зоопарку, залишеного напризволяще на Рівненщині, добралися зоозахисники, чимало з них уже загинули. А інші були на межі життя і смерті.
Досі сльози навертаються на очі, коли ми згадуємо, як ведмеді, які нормально не розвинулися через те, що все життя провели у малій клітці, шарахалися від апельсинів. Їхня поведінка вказувала на те, що до цього у них кидали лише предмети, які завдавали тваринам болю. Клишоногі зараз виглядають розкішно, а у перші дні перебування в нас, коли до них підходили годувальники, забивалися в куток. Очевидно, що тоді людина асоціювалася у них лише зі стражданнями.
Нині у Луцькому зоопарку з того «концтабору» – ще чорнобурка та рись. Остання, до речі, ледь вижила, була під крапельницями, від нестачі їжі втратила зуби. Вона довго-довго навіть у своєму вольєрі у нас не гуляла, а ховалася у будиночок для ночівлі і злякано визирала звідти на відвідувачів. Її страх теж носив імення людина…
А ще наші давні друзі пам'ятають історію ведмедя, який далекого 2011-го наробив переполоху, розгулюючи поблизу Брища! Він теж у нас досі – живе та тішить своїми витівками.
Улюблениці наймолодших відвідувачів – грайливі білочки – з'явилися у нас не всі разом. Одні випали з дерева малятами, коли його спиляли. Інші десь поранилися, тож їх приносили ті, хто знаходив знесилених малят. Нині мають власний вольєр, де ніколи не буває спокою. Бо непосиди вони ще ті!
У кожного лелеки і лебедя, принесеного до зоопарку, – своя трагічна історія. Браконьєри, хижаки, хвороби… І якби не опіка у зоопарку, на жаль, ніхто з них не вижив би.
Ми вчилися і таки зуміли врятувати малесеньких дикого хом'яка, зайченят, їжачат, совенят, боривітрів, диких каченят… За життям кожного із них – чиїсь години важкої праці, хвилювань, спроб, помилок та врешті такого трепетного «Все, вже виходили!»
І нестерпно боляче, коли є втрати у колекції. Причому в рази прикріше, коли вони на совісті тих горе-любителів тварин, які через свій егоїзм підло дають мавпам цукерки чи цигарки, напихують травоїдних хлібом або й узагалі піднімають руки-ноги на тих, хто не може дати їм достойного відпору.
Тож і сьогодні, і щодня звертаємося до кожного з вас – будьте справді людьми, маленькими вчинками, до яких належить і щоденне піклування про братів наших менших, перетворюйте цей світ у затишний дім для усіх живих істот. Бо ціна цього всього дуже висока – майбутнє плети Земля, на який житимуть наші діти, онуки та їхні нащадки», – йдеться у дописі.
Довідково:
Всесвітній день тварин (англ. World Animal Day) — міжнародний день, спрямований на привернення уваги людства до прав тварин та їхнього добробуту, що святкується кожного року 4 жовтня. Крім того, Всесвітній день тварин — це нагадування людям про їхню відповідальність за домашніх тварин, які для багатьох людей стали дійсно незамінними членами сім'ї.
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Їх можна переглянути на сторінці зоопарку у Facebook.
Допис подається без змін:
«Статистика – річ невблаганна. Тож за рядками типу «Щогодини зі світу щезають три види тварин», «Щодня з лиця Землі зникають понад 70 видів фауни і флори», «За 25 останніх років біологічне різноманіття Землі скоротилося більш ніж на третину» стоїть трагедія, до якої, на жаль, переважно призвела ваша з нами діяльність.
Тому для нас, працівників КП «Луцький зоопарк», Всесвітній день тварин – то не свято, а черговий привід нагадати собі і вам, що жива природа потребує нашої з вами опіки, дбайлового й відповідального ставлення і безмежної любові.
І власне з цієї нагоди ми підібрали кілька світлин наших підопічних, які потрапили до Луцького зоопарку в критичний для їхнього життя і здоров'я час. Ми направду тішимося, що змогли їх врятувати, тож нині вони радують нас і вас, наші любі відвідувачі.
Зима, холод і голод. Коли до тварин з покинутого пересувного зоопарку, залишеного напризволяще на Рівненщині, добралися зоозахисники, чимало з них уже загинули. А інші були на межі життя і смерті.
Досі сльози навертаються на очі, коли ми згадуємо, як ведмеді, які нормально не розвинулися через те, що все життя провели у малій клітці, шарахалися від апельсинів. Їхня поведінка вказувала на те, що до цього у них кидали лише предмети, які завдавали тваринам болю. Клишоногі зараз виглядають розкішно, а у перші дні перебування в нас, коли до них підходили годувальники, забивалися в куток. Очевидно, що тоді людина асоціювалася у них лише зі стражданнями.
Нині у Луцькому зоопарку з того «концтабору» – ще чорнобурка та рись. Остання, до речі, ледь вижила, була під крапельницями, від нестачі їжі втратила зуби. Вона довго-довго навіть у своєму вольєрі у нас не гуляла, а ховалася у будиночок для ночівлі і злякано визирала звідти на відвідувачів. Її страх теж носив імення людина…
А ще наші давні друзі пам'ятають історію ведмедя, який далекого 2011-го наробив переполоху, розгулюючи поблизу Брища! Він теж у нас досі – живе та тішить своїми витівками.
Улюблениці наймолодших відвідувачів – грайливі білочки – з'явилися у нас не всі разом. Одні випали з дерева малятами, коли його спиляли. Інші десь поранилися, тож їх приносили ті, хто знаходив знесилених малят. Нині мають власний вольєр, де ніколи не буває спокою. Бо непосиди вони ще ті!
У кожного лелеки і лебедя, принесеного до зоопарку, – своя трагічна історія. Браконьєри, хижаки, хвороби… І якби не опіка у зоопарку, на жаль, ніхто з них не вижив би.
Ми вчилися і таки зуміли врятувати малесеньких дикого хом'яка, зайченят, їжачат, совенят, боривітрів, диких каченят… За життям кожного із них – чиїсь години важкої праці, хвилювань, спроб, помилок та врешті такого трепетного «Все, вже виходили!»
І нестерпно боляче, коли є втрати у колекції. Причому в рази прикріше, коли вони на совісті тих горе-любителів тварин, які через свій егоїзм підло дають мавпам цукерки чи цигарки, напихують травоїдних хлібом або й узагалі піднімають руки-ноги на тих, хто не може дати їм достойного відпору.
Тож і сьогодні, і щодня звертаємося до кожного з вас – будьте справді людьми, маленькими вчинками, до яких належить і щоденне піклування про братів наших менших, перетворюйте цей світ у затишний дім для усіх живих істот. Бо ціна цього всього дуже висока – майбутнє плети Земля, на який житимуть наші діти, онуки та їхні нащадки», – йдеться у дописі.
Довідково:
Всесвітній день тварин (англ. World Animal Day) — міжнародний день, спрямований на привернення уваги людства до прав тварин та їхнього добробуту, що святкується кожного року 4 жовтня. Крім того, Всесвітній день тварин — це нагадування людям про їхню відповідальність за домашніх тварин, які для багатьох людей стали дійсно незамінними членами сім'ї.
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