Подробиці пожежі у Луцьку, у якій загинув чоловік. ВІДЕО





Як згодом розповіла мешканка будинку Лариса Юріна, він мешкав сам, пожежників та поліцію викликали сусіди, - йдеться у сюжеті



Нагадаємо, що пожежа сталась у 5-поверховому житловому будинку на 4-му поверсі.



"В 03:38 відчула стук, крик, а потім замовкло... І десь в 7:30 я просипаюсь і чую, що вже сморід... Я пішла до сусідки і ми визвали спочатку поліцію, а потім вже пожежників, бо сутеніло і я не бачила, що там дим іде. Я не бачила, як його вже виносили. Він з 1953 року народження, дуже хороша людина був", - розповіла мешканка будинку Лариса Юріна.



Жінка зазначила, що запах горілого і досі чути у її квартирі. Причини пожежі встановлюють, однак існує велика імовірність, що лихо спричинило необережне поводження з вогнем власника квартири.



Деталі – у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька на проспекті Волі, 19 сьогодні, 4 жовтня, сталась пожежа , внаслідок якої загинув чоловік.Як згодом розповіла мешканка будинку, він мешкав сам, пожежників та поліцію викликали сусіди, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині Нагадаємо, що пожежа сталась у 5-поверховому житловому будинку на 4-му поверсі."В 03:38 відчула стук, крик, а потім замовкло... І десь в 7:30 я просипаюсь і чую, що вже сморід... Я пішла до сусідки і ми визвали спочатку поліцію, а потім вже пожежників, бо сутеніло і я не бачила, що там дим іде. Я не бачила, як його вже виносили. Він з 1953 року народження, дуже хороша людина був", - розповіла мешканка будинку Лариса Юріна.Жінка зазначила, що запах горілого і досі чути у її квартирі. Причини пожежі встановлюють, однак існує велика імовірність, що лихо спричинило необережне поводження з вогнем власника квартири.Деталі – у відео.

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