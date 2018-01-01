Подробиці пожежі у Луцьку, у якій загинув чоловік. ВІДЕО
Сьогодні, 14:28
У центрі Луцька на проспекті Волі, 19 сьогодні, 4 жовтня, сталась пожежа, внаслідок якої загинув чоловік.
Як згодом розповіла мешканка будинку Лариса Юріна, він мешкав сам, пожежників та поліцію викликали сусіди, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Нагадаємо, що пожежа сталась у 5-поверховому житловому будинку на 4-му поверсі.
"В 03:38 відчула стук, крик, а потім замовкло... І десь в 7:30 я просипаюсь і чую, що вже сморід... Я пішла до сусідки і ми визвали спочатку поліцію, а потім вже пожежників, бо сутеніло і я не бачила, що там дим іде. Я не бачила, як його вже виносили. Він з 1953 року народження, дуже хороша людина був", - розповіла мешканка будинку Лариса Юріна.
Жінка зазначила, що запах горілого і досі чути у її квартирі. Причини пожежі встановлюють, однак існує велика імовірність, що лихо спричинило необережне поводження з вогнем власника квартири.
Деталі – у відео.
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Як згодом розповіла мешканка будинку Лариса Юріна, він мешкав сам, пожежників та поліцію викликали сусіди, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Нагадаємо, що пожежа сталась у 5-поверховому житловому будинку на 4-му поверсі.
"В 03:38 відчула стук, крик, а потім замовкло... І десь в 7:30 я просипаюсь і чую, що вже сморід... Я пішла до сусідки і ми визвали спочатку поліцію, а потім вже пожежників, бо сутеніло і я не бачила, що там дим іде. Я не бачила, як його вже виносили. Він з 1953 року народження, дуже хороша людина був", - розповіла мешканка будинку Лариса Юріна.
Жінка зазначила, що запах горілого і досі чути у її квартирі. Причини пожежі встановлюють, однак існує велика імовірність, що лихо спричинило необережне поводження з вогнем власника квартири.
Деталі – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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