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Подробиці пожежі у Луцьку, у якій загинув чоловік. ВІДЕО

Подробиці пожежі у Луцьку, у якій загинув чоловік. ВІДЕО
У центрі Луцька на проспекті Волі, 19 сьогодні, 4 жовтня, сталась пожежа, внаслідок якої загинув чоловік.

Як згодом розповіла мешканка будинку Лариса Юріна, він мешкав сам, пожежників та поліцію викликали сусіди, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Нагадаємо, що пожежа сталась у 5-поверховому житловому будинку на 4-му поверсі.

"В 03:38 відчула стук, крик, а потім замовкло... І десь в 7:30 я просипаюсь і чую, що вже сморід... Я пішла до сусідки і ми визвали спочатку поліцію, а потім вже пожежників, бо сутеніло і я не бачила, що там дим іде. Я не бачила, як його вже виносили. Він з 1953 року народження, дуже хороша людина був", - розповіла мешканка будинку Лариса Юріна.

Жінка зазначила, що запах горілого і досі чути у її квартирі. Причини пожежі встановлюють, однак існує велика імовірність, що лихо спричинило необережне поводження з вогнем власника квартири.

Деталі – у відео.


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Теги: пожежа, Луцьк, тіло, смерть, чоловік
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