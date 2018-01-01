Волинянину, який спричинив смертельну аварію, «дали» чотири роки в'язниці
Сьогодні, 14:34
Засудили волинянина, який спричинив смертельну аварію, будучи в нетверезому стані за кермом.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
29 березня нетверезий чоловік перебував за кермом автомобіля марки DAF та рухався автодорогою між селами Вишнів і Радехів Любомльського району.
Не вибравши безпечної швидкості, змінюючи напрям руху авто, водій не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, а тоді з'їхав в кювет, де автомобіль перекинувся.
У результаті ДТП пасажир автомобіля, який незадовго до того зупинив це авто й попросив його підвезти, отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер.
Любомльський районний суд Волинської області, визнавши водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України, призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.
Окрім того, з нього стягнуть на користь потерпілих 150 тис. грн. моральної шкоди.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
29 березня нетверезий чоловік перебував за кермом автомобіля марки DAF та рухався автодорогою між селами Вишнів і Радехів Любомльського району.
Не вибравши безпечної швидкості, змінюючи напрям руху авто, водій не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, а тоді з'їхав в кювет, де автомобіль перекинувся.
У результаті ДТП пасажир автомобіля, який незадовго до того зупинив це авто й попросив його підвезти, отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер.
Любомльський районний суд Волинської області, визнавши водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України, призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.
Окрім того, з нього стягнуть на користь потерпілих 150 тис. грн. моральної шкоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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