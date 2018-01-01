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Волинянину, який спричинив смертельну аварію, «дали» чотири роки в'язниці

Волинянину, який спричинив смертельну аварію, «дали» чотири роки в'язниці
Засудили волинянина, який спричинив смертельну аварію, будучи в нетверезому стані за кермом.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

29 березня нетверезий чоловік перебував за кермом автомобіля марки DAF та рухався автодорогою між селами Вишнів і Радехів Любомльського району.

Не вибравши безпечної швидкості, змінюючи напрям руху авто, водій не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, а тоді з'їхав в кювет, де автомобіль перекинувся.

У результаті ДТП пасажир автомобіля, який незадовго до того зупинив це авто й попросив його підвезти, отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер.

Любомльський районний суд Волинської області, визнавши водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України, призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

Окрім того, з нього стягнуть на користь потерпілих 150 тис. грн. моральної шкоди.

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Теги: суд, Волинь, ДТП, аварія
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