Волинянину, який спричинив смертельну аварію, «дали» чотири роки в'язниці

Засудили волинянина, який спричинив смертельну аварію, будучи в нетверезому стані за кермом.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.29 березня нетверезий чоловік перебував за кермом автомобіля марки DAF та рухався автодорогою між селами Вишнів і Радехів Любомльського району.Не вибравши безпечної швидкості, змінюючи напрям руху авто, водій не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, а тоді з'їхав в кювет, де автомобіль перекинувся.У результаті ДТП пасажир автомобіля, який незадовго до того зупинив це авто й попросив його підвезти, отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер.Любомльський районний суд Волинської області, визнавши водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України, призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.Окрім того, з нього стягнуть на користь потерпілих 150 тис. грн. моральної шкоди.