Мегапропозиції у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 17:58
Ми так любимо гостей ТРЦ «ПортCity», що нам хочеться якомога частіше їх дивувати та радувати. Хочете, щоб ця осінь стала особливою для Вас? Не пропустіть мега пропозиції від ТРЦ «ПортCity»!
Магазин «TAILLY WAIJL», 1 поверх
-20% - 1 одиниця в чеку, -30% - 2 одиниці і більше, до 8 жовтня.
У магазині «TALLY WEIJL» для себе можуть знайти одяг молоді жінки та дівчата, яким подобається виділятися з натовпу. Там є все, що потрібно для створення ідеальних образів – від джинсових стилів до коктейльних суконь.
Магазин «SINSAY», 2 поверх
Міжсезонний розпродаж. Знижки до -50%.
У цьому магазині Ви можете знайти одяг для дівчат, які люблять експериментувати з образами. У «SINSAY» величезний вибір футболок та аксесуарів.
При створенні одягу дизайнери бренду грають, як з трендами високої моди, так і з вуличною модою світових столиць.
Магазин «GOLDI», 1 поверх
На речі попередньої колекції знижки до 50%. На червоних цінниках вказана ціна вже зі знижкою, також біля одягу знаходиться рекламний матеріал.
Плануєте активний відпочинок або хочете підібрати вдалий повсякденний одяг? У магазині «GOLDI» можна обрати зручний одяг для всієї сім’ї.
Магазин «OLKO», 1 поверх
Знижки -20%, -30%, -50% на вибраний асортимент 1, 2, 3 позиція в чеку.
Магазин «OLKO» пропонує повсякденний жіночий одяг та аксесуари за доступною ціною. Консультанти магазину допоможуть створити гармонічний образ у стилі «Casual».
Де можна зробити найкращі покупки у місті Луцьк? Звичайно, що у ТРЦ «ПортCity»!
Чекайте наступних анонсів мегапропозицій від ТРЦ «ПортСity»!
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Магазин «TAILLY WAIJL», 1 поверх
-20% - 1 одиниця в чеку, -30% - 2 одиниці і більше, до 8 жовтня.
У магазині «TALLY WEIJL» для себе можуть знайти одяг молоді жінки та дівчата, яким подобається виділятися з натовпу. Там є все, що потрібно для створення ідеальних образів – від джинсових стилів до коктейльних суконь.
Магазин «SINSAY», 2 поверх
Міжсезонний розпродаж. Знижки до -50%.
У цьому магазині Ви можете знайти одяг для дівчат, які люблять експериментувати з образами. У «SINSAY» величезний вибір футболок та аксесуарів.
При створенні одягу дизайнери бренду грають, як з трендами високої моди, так і з вуличною модою світових столиць.
Магазин «GOLDI», 1 поверх
На речі попередньої колекції знижки до 50%. На червоних цінниках вказана ціна вже зі знижкою, також біля одягу знаходиться рекламний матеріал.
Плануєте активний відпочинок або хочете підібрати вдалий повсякденний одяг? У магазині «GOLDI» можна обрати зручний одяг для всієї сім’ї.
Магазин «OLKO», 1 поверх
Знижки -20%, -30%, -50% на вибраний асортимент 1, 2, 3 позиція в чеку.
Магазин «OLKO» пропонує повсякденний жіночий одяг та аксесуари за доступною ціною. Консультанти магазину допоможуть створити гармонічний образ у стилі «Casual».
Де можна зробити найкращі покупки у місті Луцьк? Звичайно, що у ТРЦ «ПортCity»!
Чекайте наступних анонсів мегапропозицій від ТРЦ «ПортСity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Мегапропозиції у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 17:58