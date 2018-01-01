вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мегапропозиції у ТРЦ «ПортCity»*

Мегапропозиції у ТРЦ «ПортCity»*
Ми так любимо гостей ТРЦ «ПортCity», що нам хочеться якомога частіше їх дивувати та радувати. Хочете, щоб ця осінь стала особливою для Вас? Не пропустіть мега пропозиції від ТРЦ «ПортCity»!

Магазин «TAILLY WAIJL», 1 поверх

-20% - 1 одиниця в чеку, -30% - 2 одиниці і більше, до 8 жовтня.

У магазині «TALLY WEIJL» для себе можуть знайти одяг молоді жінки та дівчата, яким подобається виділятися з натовпу. Там є все, що потрібно для створення ідеальних образів – від джинсових стилів до коктейльних суконь.

Магазин «SINSAY», 2 поверх

Міжсезонний розпродаж. Знижки до -50%.

У цьому магазині Ви можете знайти одяг для дівчат, які люблять експериментувати з образами. У «SINSAY» величезний вибір футболок та аксесуарів.

При створенні одягу дизайнери бренду грають, як з трендами високої моди, так і з вуличною модою світових столиць.

Магазин «GOLDI», 1 поверх

На речі попередньої колекції знижки до 50%. На червоних цінниках вказана ціна вже зі знижкою, також біля одягу знаходиться рекламний матеріал.

Плануєте активний відпочинок або хочете підібрати вдалий повсякденний одяг? У магазині «GOLDI» можна обрати зручний одяг для всієї сім’ї.

Магазин «OLKO», 1 поверх

Знижки -20%, -30%, -50% на вибраний асортимент 1, 2, 3 позиція в чеку.

Магазин «OLKO» пропонує повсякденний жіночий одяг та аксесуари за доступною ціною. Консультанти магазину допоможуть створити гармонічний образ у стилі «Casual».

Де можна зробити найкращі покупки у місті Луцьк? Звичайно, що у ТРЦ «ПортCity»!

Чекайте наступних анонсів мегапропозицій від ТРЦ «ПортСity»!
Мегапропозиції у ТРЦ «ПортCity»*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за добу поліцейським добровільно здали 4 рушниці та пістолет
Сьогодні, 18:12
Президент присвоїв звання «заслужених» п'ятьом волинським освітянам
Сьогодні, 18:09
Мегапропозиції у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 17:58
Рожищани з «Надвечір’я» привезли нагороди з всеукраїнського співочого конкурсу
Сьогодні, 17:32
Школярі з волинського села – серед найкращих любителів природи в Україні
Сьогодні, 17:20
Схожі новини
У «ПортCity» – мега пропозиції* У «ПортCity» – мега пропозиції*
02 жовтень, 15:45
У «ПортCity» відбудеться відкриття нового брендового магазину* У «ПортCity» відбудеться відкриття нового брендового магазину*
13 вересень, 10:55
«ПортCity» перевірятимуть пожежники «ПортCity» перевірятимуть пожежники
07 вересень, 09:51
У «ПортCity» – фотоконкурс до Дня Луцька* У «ПортCity» – фотоконкурс до Дня Луцька*
04 вересень, 17:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пожежа в Нововолинську: таксист згорів живцем, бо не зміг вибратись з авто
Сьогодні, 18:35
 0
ПриватБанк запустив осінній марафон для учасників Weblancer*
Сьогодні, 18:24
 0
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Сьогодні, 18:19
 0
На Волині за добу поліцейським добровільно здали 4 рушниці та пістолет
Сьогодні, 18:12
 0
Президент присвоїв звання «заслужених» п'ятьом волинським освітянам
Сьогодні, 18:09
 0
Медіа
відео
1/8