Куди піти на вихідні у Луцьку: 5-7 жовтня

Уже минув перший місяць осені, та попри холодну і мокру погоду, слід шукати теплі емоції.Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Перший жовтневий вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: літературно-пивна вечіркаМісце: паб «Лучеськ»Початок: o 20:00Що обіцяють: У Луцьку відбудеться літературно-пивна вечірка, на якій Антін Мухарський презентує свій чоловічий роман "I AM NOT RUSSIA". Спеціальним гостем заходу буде Орест Лютий з його лагідною, суворою і дуже суворою українізацією."Цей неполіткоректний роман ставить під сумнів основні цінності сучасної демократії. Окрім того, він містить сексистські, расистські, антифеміністичні вислови та думки, які неприпустимі в цивілізованому суспільстві та наче розпалює міжнаціональну, міжконфесійну, расову та гендерну ворожнечу. Цю книгу не бажано читати людям із ознаками політичної, феміністичної, та лівацької шизофренії, людям, одержимим дияволом та почуттям гіпертрофованої толерантності, політкоректності, православним фундаменталістам та адептам мультикультуралізму, людям із браком освіти, інтелекту, совковим дебілам, вагітним жінкам. КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО читати цей твір людям без почуття гумору!"- зазначають організатори.Вечірка відбудеться 5 жовтня 2018 р. o 20:00 у пабі Лучеськ (Крилова 1).Подія:Тип заходу: виставкаМісце: Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, КРЦ «Адреналін Сіті»)Початок: 17:00Що обіцяють: 5 жовтня о 17.00 у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків (м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, КРЦ «Адреналін Сіті») відбудеться відкриття виставки малярства Миколи Журавля (Київ).Микола Журавель член Національної спілки художників України. Учасник та автор численних виставок, виставкових проектів та перформансів."Твори Миколи Журавля це – саме той випадок, коли нестерпно хочеться торкнутися до них рукою, відчути холодний полиск фарб, шорстку матеріальну плоть фактур. Інколи термін «малярство» стає затісним для митця", - повідомили організатори."Художник наполегливо шукає і знаходить опертя в мистецтві й творчості з вірою та сподіванням, що сказане ним слово буде почуте!" - зазначили організатори.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в наших динаміках для ваших вух, ніг та інших запчастинок тіла, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати ;)А ще можна посьорбати свіжого пивка та наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів. Що і пропонуємо вам зробити вже найближчим часом :)Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Це унікальний проект, де поєднались професійні музиканти гурту "Freedom" та надзвичайно талановита співачка Юлія Іванова, вокальну майстерність якої оцінила вся країна на музичному шоу талантів «Х-Фактор». Відео її виступів набирають мільйони переглядів, а кількість прихильників зі всього світу більшає щоденно.Для вас прозвучать рок-хіти різних стилів та поколінь – від Queen до Muse, від AC/DC до Audioslave, від Metallica до Green Day та ще багато дуже цікавого. На вас чекатиме якісне та грувове виконання улюблених композицій, а також потужна енергетика, яку цей гурт роздає на своїх виступах.Не пропустіть – насолода та маса позитивних вражень гарантовані!Подія:Тип заходу: майстер-класМісце: Палац культури ЛуцькаПочаток: 15:00Що обіцяють: 6 жовтня відбудеться майстер-клас «Інтим у стосунках. Погляд психолога та гінеколога» від відомого лікаря, акушера-гінеколога телепроекту «Я соромлюсь свого тіла» Людмили Шупенюк та психолога багатьох проектів каналу СТБ Ореста Шупенюк дозволить вам поглянути на інтим під іншим кутом.Майстер-клас, який гарантовано змінить ваш погляд на інтим. Про роль кохання, сексу, почуттів між жінкою та чоловіком та багато іншого. Спікери, як ніхто інший, зможуть висвітлити цю тему з різних сторін: з професійного та власного досвіду! Адже вони є фахівцями в даному напрямку та ще й до того подружньою парою!Взагалі вважається «непристойним» обговорювати сексуальні проблеми навіть у своєму колі. Саме недостатня кількість інформації про норму сексуального життя – одна з причин сексуальної дисгармонії в партнерській парі чоловіка та жінки.Людмила Шупенюк – лікар, Акушер-гінеколог вищої категорії з 28-річним досвідом роботи, провідний медичний експерт телевізійних проектів «Я соромлюсь свого тіла», «Давай поговоримо про секс», «За живе», мама та кохана дружина.Орест Шупенюк – перший україномовний практикуючий психолог-спікер, ведучий та експерт проектів на телеканалах Інтер, СТБ, 1+1 та ін.. , щасливий батько та сім’янин.Спеціалізується на таких напрямках як: розлади інтимної сфері і сексуального життя. Психотерапія подружніх дисгармоній.На майстер-класі ви не тільки почуєте багато корисної інформації, а також у вас буде реальна можливість особисто задати питання експертам!Подія:Тип заходу: поетично-музичні читанняМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 19:00Що обіцяють: Друзі, запрошуємо вас на атмосферні поетично-музичні читання "Ліхтар" у Пивний клуб "Кораблик - Оболонь". Цієї холодної осені збираємося разом на вечорі поезії та музики у Луцьку! Поети та поетки з різних міст України зберуться під одним дахом, аби зробити ваш осінній недільний вечір теплим і супертворчим!Учасники події: Anna Yutchenko, Le Rtu, Iryna Kupchynska, Томаш Деяк, Váno Krueger та Теодот Кирста.За музичну частину відповідатиме Kukharuk Dmytro. А модераторкою буде Victoria Zhuckovska.Початок літературної частини о 19:00. А о 21:00 влаштуємо ще танці.Організатори: Мистецьке об'єднання "стендаЛь",Проект для митців-початківців "Ліхтар", Луцьк,Пивний клуб "Кораблик - Оболонь", Управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Героїня вистави - добра і працьовита дівчинка. Вона рано залишилася без мами. Сирітка терпить і прощає кпини мачухи та сестер і мріє про те, щоб хоч один раз побувати на королівському балу, де все так гарно і добре. Хресна допомагає здійснитися бажанням дівчинки, але є одна умова...Ви здогадалися, хто ця дівчинка? Звичайно ж, Попелюшка. І ваша улюблена казка про Попелюшку - це чарівні перетворення, загублений кришталевий черевичок і ...справедливість, яка обов'язково переможе.Подія:Тип заходу: концертМісце: Кафедральний костел Святих Апостолів Петра і ПавлаПочаток: 16:00Що обіцяють: Ще одна фестивальна традиція – проведення т. зв. “Польських днів” – концертів за участі музикантів і співаків із сусідньої Польщі. Такі імпрези відбуваються за сприяння Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку. Цьогоріч любителів музики чекає зустріч із вокальним ансамблем “Selencja” у складі Міхала Вайди-Хлопіцького, Агнєшки Туравської-Копець, Люцини Бєльської та Дарії Лягоцької. У програмі – акапельні твори Юліуша Луцюка, Піотра Янчака, Юзефа Свідера, Міколая Ґомулки, Анджея Кошевського, Яцека Сикульського.Концерт відбудеться 7 жовтня о 16.00 у Кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла. Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.Телефони для довідок: 24-02-41, (095) 206-75-88.Подія:Тип заходу: фестивальМісце: Театральний майдан (вул. Винниченка - просп. Волі - Лесі Українки)Початок: 11:00Що обіцяють: Для Вас цього дня працюватимуть: інтерактивна виставка громадських організацій; зона лекторію «Громадська лабораторія»; зона інтелектуальних ігор «Виміряй свій пульс»; ігрова зона «Лідери майбуинього».Фільм:Жанр: жахи, фантастика, бойовик, трилерМісце: «Premier City»Початок: 10:05, 12:00, 14:10, 16:20, 17:10, 18:30, 19:20, 20:40, 21:50, 23:00Про що фільм?У центрі сюжету - Веном, один з найвідоміших антигероїв всесвіту Людини-павука. Це симбіот, розумна істота інопланетного походження, яка вселяється в тіло журналіста Едді Брока. Тепер в Едді живе зла сутність, яка хоче вбивати. Веном - симбіот зовсім недобрий, і домовитися з ним неможливо. Хоча чи потрібно домовлятися?.. Адже в якийсь момент ти розумієш, що бути поганим зовсім не так вже й погано. Так навіть веселіше. У світі і так занадто багато супергероїв!Фільм:Жанр: комедіяМісце: «Premier City»Початок: 10:10, 12:30, 14:20, 16:10, 18:15, 21:30, 23:15Про що фільм?Директор районного краєзнавчого музею Василь Середюк, відправляючи доньку Катю до Франції на навчання, і не очікував такого повороту – місяць тому вона повідомила, що виходить заміж за французького лікаря – кардіохірурга Франсуа. “Середюки – європейська родина!” – це гасло почув в районі кожен особисто від Василя.Яке ж було його здивування, коли він побачив, що омріяний європейський зять – афрофранцуз. Організувати весілля так, щоб воно не відбулося, – здається прекрасною ідеєю. Але коли на заваді стоїть справжнє кохання – невідомо, чи вдасться такий план реалізувати.Фільм:Жанр: мультфільм, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:10, 13:40Про що фільм?Більшість домашніх котів, як наш герой Пухляш, звикли задовольнятися життям в теплій і затишній квартирі. Але його син, рудий кошеня Шустрик, не з таких. Йому вічно не сидиться на місці, і він дуже хоче подорожувати. Мріючи одного разу відправитися в дивну Долину Рожевих Снів, він споруджує літальний апарат і відлітає на ньому через вікно. Ледачому і неповороткому Пухляшу тільки і залишається, що відправитися на його пошуки разом з його другом хвилястим папугою, адже життя великого міста таїть чимало небезпек для маленького кошеняти. Усіх трьох попереду чекає чимало пригод і важливих відкриттів!