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У Миколаєві маршрутка з пасажирами в'їхала у вантажівку: постраждало 8 людей

У Миколаєві маршрутка з пасажирами в'їхала у вантажівку: постраждало 8 людей
У Миколаєві внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки постраждали восьмеро людей, які перебували у салоні маршрутного таксі. Серед них – четверо дітей.

Інцидент трапився 4 жовтня близько 07:40, - інформує ГУНП у Миколаївській області.

Зазначається, що зіткнулись маршрутне таксі Mercedes-Benz та вантажівки Scania, яка стояла на узбіччі.

За попередніми даними, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди восьмеро пасажирів мікроавтобусу, серед яких четверо неповнолітніх віком від 12 до 16 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та доставлені до медичного закладу.

Водій вантажівки не постраждав.

Нразі встановлюються обставини дорожньо-транспортної події, призначено проведення експертиз, тривають слідчі заходи.


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Теги: Миколаїв, аварія
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