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Волинянин на смерть збив двох коней. ФОТО 18+

Волинянин на смерть збив двох коней. ФОТО 18+
Поблизу села Гирівка Львівської області волинянин на фургоні збив двох коней.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Львівській області, – передають Волинські Новини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 жовтня, о 07:17.

Житель Волинської області, керуючи автомобілем Volkswagen Caddy, скоїв смертельний наїзд на коней.

«Двоє коней загинули. На місці працюють правоохоронці, всі обставини події встановлюються», – зазначили у поліції.

Як повідомляє «Варта 1», «бус з Луцька збив на смерть двох коней. Гальмівного шляху не видно, очевидно, що зіткнення відбулося на швидкості. Люди, присутні на місці події, мають сумнів в об’єктивному розслідуванні справи. Картина жахлива», зазначає очевидець події Марія Кульчицька, яка виклала світлини з місця ДТП.
Волинянин на смерть збив двох коней. ФОТО 18+
Волинянин на смерть збив двох коней. ФОТО 18+

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Теги: тварина, волинянин, смерть, ДТП
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