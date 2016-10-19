Волинянин на смерть збив двох коней. ФОТО 18+





Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Львівській області, – передають



Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 жовтня, о 07:17.



Житель Волинської області, керуючи автомобілем Volkswagen Caddy, скоїв смертельний наїзд на коней.



«Двоє коней загинули. На місці працюють правоохоронці, всі обставини події встановлюються», – зазначили у поліції.



Як повідомляє «Варта 1», «бус з Луцька збив на смерть двох коней. Гальмівного шляху не видно, очевидно, що зіткнення відбулося на швидкості. Люди, присутні на місці події, мають сумнів в об’єктивному розслідуванні справи. Картина жахлива», зазначає очевидець події Марія Кульчицька, яка виклала світлини з місця ДТП.



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