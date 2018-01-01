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У волинському селищі «поселилася» гігантська бджола. ФОТО

У волинському селищі «поселилася» гігантська бджола. ФОТО
У Маневичах встановили величезну металеву скульптуру у вигляді бджоли.

Про це у Facebook написав Микола Горбач.

"Як ми з Луцька у Маневичі її величність бджолу перевозили. Всім честь, повага і дяка, хто взяв участь у цій благородній справі. Хто ділом, словом, авторитетом, фінансовою допомогою постаралися, щоб у мальовничому містечку Маневичі стоїть така красива бджола", - йдеться у дописі.


У волинському селищі «поселилася» гігантська бджола. ФОТО
У волинському селищі «поселилася» гігантська бджола. ФОТО
У волинському селищі «поселилася» гігантська бджола. ФОТО
У волинському селищі «поселилася» гігантська бджола. ФОТО
У волинському селищі «поселилася» гігантська бджола. ФОТО
У волинському селищі «поселилася» гігантська бджола. ФОТО

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Теги: бжола, Маневичі, скульптура
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