У волинському селищі «поселилася» гігантська бджола. ФОТО
Сьогодні, 15:10
У Маневичах встановили величезну металеву скульптуру у вигляді бджоли.
Про це у Facebook написав Микола Горбач.
"Як ми з Луцька у Маневичі її величність бджолу перевозили. Всім честь, повага і дяка, хто взяв участь у цій благородній справі. Хто ділом, словом, авторитетом, фінансовою допомогою постаралися, щоб у мальовничому містечку Маневичі стоїть така красива бджола", - йдеться у дописі.
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Про це у Facebook написав Микола Горбач.
"Як ми з Луцька у Маневичі її величність бджолу перевозили. Всім честь, повага і дяка, хто взяв участь у цій благородній справі. Хто ділом, словом, авторитетом, фінансовою допомогою постаралися, щоб у мальовничому містечку Маневичі стоїть така красива бджола", - йдеться у дописі.
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