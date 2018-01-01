У волинському селищі «поселилася» гігантська бджола. ФОТО





Про це у Facebook написав Микола Горбач.



"Як ми з Луцька у Маневичі її величність бджолу перевозили. Всім честь, повага і дяка, хто взяв участь у цій благородній справі. Хто ділом, словом, авторитетом, фінансовою допомогою постаралися, щоб у мальовничому містечку Маневичі стоїть така красива бджола", - йдеться у дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневичах встановили величезну металеву скульптуру у вигляді бджоли.Про це у Facebook написав"Як ми з Луцька у Маневичі її величність бджолу перевозили. Всім честь, повага і дяка, хто взяв участь у цій благородній справі. Хто ділом, словом, авторитетом, фінансовою допомогою постаралися, щоб у мальовничому містечку Маневичі стоїть така красива бджола", - йдеться у дописі.

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