Аварія на Волині: зіткнулись два Volkswagen





Інцидент трапився 3 жовтня. Внаслідок автопригоди водій одного з транспортних засобів отримав тілесні ушкодження, - інформує ГУНП у Волинській області.



За кермом Volkswagen Golf перебував 31-річний ковельчанин. Виконуючи поворот ліворуч водій допустив зіткнення із автомобілем «Volkswagen Passat», під керуванням 22-річного жителя міста Ковель.



Внаслідок ДТП водій легковика «Volkswagen Passat» отримав тілесні ушкодження. Після огляду лікарів від госпіталізації відмовився.



Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. За фактом автопригоди триває перевірка.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Варшавській зіткнулися два легковики Volkswagen Golf та Volkswagen Passat.Інцидент трапився 3 жовтня. Внаслідок автопригоди водій одного з транспортних засобів отримав тілесні ушкодження, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом Volkswagen Golf перебував 31-річний ковельчанин. Виконуючи поворот ліворуч водій допустив зіткнення із автомобілем «Volkswagen Passat», під керуванням 22-річного жителя міста Ковель.Внаслідок ДТП водій легковика «Volkswagen Passat» отримав тілесні ушкодження. Після огляду лікарів від госпіталізації відмовився.Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. За фактом автопригоди триває перевірка.

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