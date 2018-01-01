вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія на Волині: зіткнулись два Volkswagen

Аварія на Волині: зіткнулись два Volkswagen
У Ковелі на вулиці Варшавській зіткнулися два легковики Volkswagen Golf та Volkswagen Passat.

Інцидент трапився 3 жовтня. Внаслідок автопригоди водій одного з транспортних засобів отримав тілесні ушкодження, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом Volkswagen Golf перебував 31-річний ковельчанин. Виконуючи поворот ліворуч водій допустив зіткнення із автомобілем «Volkswagen Passat», під керуванням 22-річного жителя міста Ковель.

Внаслідок ДТП водій легковика «Volkswagen Passat» отримав тілесні ушкодження. Після огляду лікарів від госпіталізації відмовився.

Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. За фактом автопригоди триває перевірка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому закривають єдине у Луцьку антикафе «Innerspace»
Сьогодні, 15:30
У Луцьку просять прибрати сміття, яке лежить вже більше року
Сьогодні, 15:26
Аварія на Волині: зіткнулись два Volkswagen
Сьогодні, 15:25
Будівництво каналізації у Світязі «влетить» у 60 мільйонів
Сьогодні, 15:18
У Луцьку п'янючий водій врізався в дерево. ВІДЕО
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО
Сьогодні, 00:46
У Ковелі п'яний водій скоїв аварію. ФОТО У Ковелі п'яний водій скоїв аварію. ФОТО
19 вересень, 09:04
У Ковелі п'яний водій скоїв аварію, тікаючи від патрульних У Ковелі п'яний водій скоїв аварію, тікаючи від патрульних
12 вересень, 13:35
У Ковелі бус на смерть збив чоловіка: просять опізнати тіло. ФОТО 18+ У Ковелі бус на смерть збив чоловіка: просять опізнати тіло. ФОТО 18+
07 вересень, 12:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому закривають єдине у Луцьку антикафе «Innerspace»
Сьогодні, 15:30
 0
У Луцьку просять прибрати сміття, яке лежить вже більше року
Сьогодні, 15:26
 0
Аварія на Волині: зіткнулись два Volkswagen
Сьогодні, 15:25
 0
Будівництво каналізації у Світязі «влетить» у 60 мільйонів
Сьогодні, 15:18
 0
У Луцьку п'янючий водій врізався в дерево. ВІДЕО
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8