У Луцьку просять прибрати сміття, яке лежить вже більше року
Сьогодні, 15:26
У Луцьку просять прибрати сміття на перехресті вулиць Баженова та Островського.
Про це Валентин Хаймик написав на порталі Відкрите місто.
«На перетині вулиць Баженова і Островського уже більше року знаходиться сміття: зрізані дерева, чагарники, пісок.
Необхідно його прибрати, оскільки воно забруднює територію та викликає дискомфорт у мешканців мікрорайону», – пише лучанин.
Головне фото – ілюстративне
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Про це Валентин Хаймик написав на порталі Відкрите місто.
«На перетині вулиць Баженова і Островського уже більше року знаходиться сміття: зрізані дерева, чагарники, пісок.
Необхідно його прибрати, оскільки воно забруднює територію та викликає дискомфорт у мешканців мікрорайону», – пише лучанин.
Головне фото – ілюстративне
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