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У Луцьку просять прибрати сміття, яке лежить вже більше року

У Луцьку просять прибрати сміття, яке лежить вже більше року
У Луцьку просять прибрати сміття на перехресті вулиць Баженова та Островського.

Про це Валентин Хаймик написав на порталі Відкрите місто.

«На перетині вулиць Баженова і Островського уже більше року знаходиться сміття: зрізані дерева, чагарники, пісок.

Необхідно його прибрати, оскільки воно забруднює територію та викликає дискомфорт у мешканців мікрорайону», – пише лучанин.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: сміття, Луцьк, проблема
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