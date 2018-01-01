У Луцьку просять прибрати сміття, яке лежить вже більше року





Про це Валентин Хаймик написав на порталі



«На перетині вулиць Баженова і Островського уже більше року знаходиться сміття: зрізані дерева, чагарники, пісок.



Необхідно його прибрати, оскільки воно забруднює територію та викликає дискомфорт у мешканців мікрорайону», – пише лучанин.



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