Мама відмовилась лікувати: на Київщині померло немовля





34-річна жінка самовільно забрала її зі стаціонару та відмовилася надавати професійну медичну допомогу, - пише



Як повідомили в прес-службі прокуратури Київської області, за смерть дитини її матір можуть позбавити волі на строк від двох до п'яти років.



"Направлено в суд обвинувальний акт стосовно матері, яка не вжила належних заходів щодо лікування 3-місячної дівчинки. Вона самовільно забрала дитину зі стаціонару додому, і більше за медичною допомогою не зверталася. Унаслідок цього дитина померла вдома", — пояснили в прокуратурі.



Дії жінки кваліфікували за ст. 166 (злісне невиконання зобов'язань із догляду за дитиною).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Києвом, в одному з сіл Баришівського району, 3-місячна дівчинка померла через те, що її матір вирішила перестати лікувати дитину.34-річна жінка самовільно забрала її зі стаціонару та відмовилася надавати професійну медичну допомогу, - пише Обозреватель Як повідомили в прес-службі прокуратури Київської області, за смерть дитини її матір можуть позбавити волі на строк від двох до п'яти років."Направлено в суд обвинувальний акт стосовно матері, яка не вжила належних заходів щодо лікування 3-місячної дівчинки. Вона самовільно забрала дитину зі стаціонару додому, і більше за медичною допомогою не зверталася. Унаслідок цього дитина померла вдома", — пояснили в прокуратурі.Дії жінки кваліфікували за ст. 166 (злісне невиконання зобов'язань із догляду за дитиною).

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