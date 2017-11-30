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Мама відмовилась лікувати: на Київщині померло немовля

Мама відмовилась лікувати: на Київщині померло немовля
Під Києвом, в одному з сіл Баришівського району, 3-місячна дівчинка померла через те, що її матір вирішила перестати лікувати дитину.

34-річна жінка самовільно забрала її зі стаціонару та відмовилася надавати професійну медичну допомогу, - пише Обозреватель.

Як повідомили в прес-службі прокуратури Київської області, за смерть дитини її матір можуть позбавити волі на строк від двох до п'яти років.

"Направлено в суд обвинувальний акт стосовно матері, яка не вжила належних заходів щодо лікування 3-місячної дівчинки. Вона самовільно забрала дитину зі стаціонару додому, і більше за медичною допомогою не зверталася. Унаслідок цього дитина померла вдома", — пояснили в прокуратурі.

Дії жінки кваліфікували за ст. 166 (злісне невиконання зобов'язань із догляду за дитиною).

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Теги: немовля, смерть
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Коментарі 1
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Напевно спочатку обібрали як липку тією безкоштовною медициною, та щей срок хочуть впаяти бідолашній матері. Можна подумати хтось би лікував дитину без грошей, коли （пересвідчився на власному досвіді）укол не вколють поки не купиш спирт щоб продезинфікувати місце ін'єкції.
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