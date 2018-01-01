Розповіли, чи даватимуть субсидії українцям-заробітчанам





Про це



Рева наголосив, що сам факт перебування за кордоном не є підставою відмовляти у субсидії, якщо людина:



-отримує в Україні пенсію чи інші офіційні доходи, такі як стипендія, допомога при народженні дитини;

-перебуває на лікуванні, навчанні чи у відрядженні;

-декларує в Україні доходи і сплачує ЄСВ.



До останнього випадку належать заробітчани, які вправі задекларувати в Україні свої заробітки, сплатити ЄСВ і на основі цього отримати субсидію.



Також є випадки, коли громадяни України працюють за кордоном офіційно і сплачують там ЄСВ.



"Тому, якщо такий громадянин сплачує ЄСВ за кордоном і підтверджує це документально, субсидію в Україні домогосподарство, в якому він зареєстрований, має право отримати на загальних умовах", - вказали в уряді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр соціальної політики України Андрій Рева розповів про умови призначення субсидій особам, які перебували за кордоном понад 60 днів, вказавши, що перебування за кордоном не є підставою для відмови у субсидії за певних умов.Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу уряду.Рева наголосив, що сам факт перебування за кордоном не є підставою відмовляти у субсидії, якщо людина:-отримує в Україні пенсію чи інші офіційні доходи, такі як стипендія, допомога при народженні дитини;-перебуває на лікуванні, навчанні чи у відрядженні;-декларує в Україні доходи і сплачує ЄСВ.До останнього випадку належать заробітчани, які вправі задекларувати в Україні свої заробітки, сплатити ЄСВ і на основі цього отримати субсидію.Також є випадки, коли громадяни України працюють за кордоном офіційно і сплачують там ЄСВ."Тому, якщо такий громадянин сплачує ЄСВ за кордоном і підтверджує це документально, субсидію в Україні домогосподарство, в якому він зареєстрований, має право отримати на загальних умовах", - вказали в уряді.

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