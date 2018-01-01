Розповіли, чи даватимуть субсидії українцям-заробітчанам
Сьогодні, 17:05
Міністр соціальної політики України Андрій Рева розповів про умови призначення субсидій особам, які перебували за кордоном понад 60 днів, вказавши, що перебування за кордоном не є підставою для відмови у субсидії за певних умов.
Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу уряду.
Рева наголосив, що сам факт перебування за кордоном не є підставою відмовляти у субсидії, якщо людина:
-отримує в Україні пенсію чи інші офіційні доходи, такі як стипендія, допомога при народженні дитини;
-перебуває на лікуванні, навчанні чи у відрядженні;
-декларує в Україні доходи і сплачує ЄСВ.
До останнього випадку належать заробітчани, які вправі задекларувати в Україні свої заробітки, сплатити ЄСВ і на основі цього отримати субсидію.
Також є випадки, коли громадяни України працюють за кордоном офіційно і сплачують там ЄСВ.
"Тому, якщо такий громадянин сплачує ЄСВ за кордоном і підтверджує це документально, субсидію в Україні домогосподарство, в якому він зареєстрований, має право отримати на загальних умовах", - вказали в уряді.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу уряду.
Рева наголосив, що сам факт перебування за кордоном не є підставою відмовляти у субсидії, якщо людина:
-отримує в Україні пенсію чи інші офіційні доходи, такі як стипендія, допомога при народженні дитини;
-перебуває на лікуванні, навчанні чи у відрядженні;
-декларує в Україні доходи і сплачує ЄСВ.
До останнього випадку належать заробітчани, які вправі задекларувати в Україні свої заробітки, сплатити ЄСВ і на основі цього отримати субсидію.
Також є випадки, коли громадяни України працюють за кордоном офіційно і сплачують там ЄСВ.
"Тому, якщо такий громадянин сплачує ЄСВ за кордоном і підтверджує це документально, субсидію в Україні домогосподарство, в якому він зареєстрований, має право отримати на загальних умовах", - вказали в уряді.
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