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Розповіли, чи даватимуть субсидії українцям-заробітчанам

Розповіли, чи даватимуть субсидії українцям-заробітчанам
Міністр соціальної політики України Андрій Рева розповів про умови призначення субсидій особам, які перебували за кордоном понад 60 днів, вказавши, що перебування за кордоном не є підставою для відмови у субсидії за певних умов.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу уряду.

Рева наголосив, що сам факт перебування за кордоном не є підставою відмовляти у субсидії, якщо людина:

-отримує в Україні пенсію чи інші офіційні доходи, такі як стипендія, допомога при народженні дитини;
-перебуває на лікуванні, навчанні чи у відрядженні;
-декларує в Україні доходи і сплачує ЄСВ.

До останнього випадку належать заробітчани, які вправі задекларувати в Україні свої заробітки, сплатити ЄСВ і на основі цього отримати субсидію.

Також є випадки, коли громадяни України працюють за кордоном офіційно і сплачують там ЄСВ.

"Тому, якщо такий громадянин сплачує ЄСВ за кордоном і підтверджує це документально, субсидію в Україні домогосподарство, в якому він зареєстрований, має право отримати на загальних умовах", - вказали в уряді.

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Теги: субсидії, заробітчани
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