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Лучанам пропонують платити за опалення авансом

Лучанам пропонують платити за опалення авансом
ДКП «Луцьктепло» пропонує лучанам платити аванс за послугу централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води.

Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.

Зазначають, що розмір оплати становитиме 15 грн за 1 кв.м опалювальної площі.

Сплата рекомендованого авансу, проведена споживачами у жовтні жодним чином не вплине на надання пільг та субсидій, так як він буде зарахований у вигляді передоплати. Рекомендований аванс не є обов’язковим платежем і у випадку його несплати він не буде обліковуватись як борг споживача.

Разом з тим, провівши оплату рекомендованого авансу, споживачі знімають із себе навантаження по сплаті комунальних послуг в опалювальний сезон.

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Теги: опалення, Луцьк, аванс, комуналка
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Коментарі 1
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Да, я деньги заплачу, а там и Путен нападет... И плакали мои денюжки???
И плати потом второй раз???
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