Лучанам пропонують платити за опалення авансом





Про це повідомили на сайті



Зазначають, що розмір оплати становитиме 15 грн за 1 кв.м опалювальної площі.



Сплата рекомендованого авансу, проведена споживачами у жовтні жодним чином не вплине на надання пільг та субсидій, так як він буде зарахований у вигляді передоплати. Рекомендований аванс не є обов’язковим платежем і у випадку його несплати він не буде обліковуватись як борг споживача.



Разом з тим, провівши оплату рекомендованого авансу, споживачі знімають із себе навантаження по сплаті комунальних послуг в опалювальний сезон.

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