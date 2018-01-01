Лучанам пропонують платити за опалення авансом
Сьогодні, 16:02
ДКП «Луцьктепло» пропонує лучанам платити аванс за послугу централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води.
Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.
Зазначають, що розмір оплати становитиме 15 грн за 1 кв.м опалювальної площі.
Сплата рекомендованого авансу, проведена споживачами у жовтні жодним чином не вплине на надання пільг та субсидій, так як він буде зарахований у вигляді передоплати. Рекомендований аванс не є обов’язковим платежем і у випадку його несплати він не буде обліковуватись як борг споживача.
Разом з тим, провівши оплату рекомендованого авансу, споживачі знімають із себе навантаження по сплаті комунальних послуг в опалювальний сезон.
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Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.
Зазначають, що розмір оплати становитиме 15 грн за 1 кв.м опалювальної площі.
Сплата рекомендованого авансу, проведена споживачами у жовтні жодним чином не вплине на надання пільг та субсидій, так як він буде зарахований у вигляді передоплати. Рекомендований аванс не є обов’язковим платежем і у випадку його несплати він не буде обліковуватись як борг споживача.
Разом з тим, провівши оплату рекомендованого авансу, споживачі знімають із себе навантаження по сплаті комунальних послуг в опалювальний сезон.
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И плати потом второй раз???