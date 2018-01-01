Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 5 жовтня





У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +3…+5 градусів, удень підніметься до +13…+15.



Вітер північно-західний, південний, південно-західний і західний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +3…+5 градусів, удень підніметься до +13…+15.Вітер північно-західний, південний, південно-західний і західний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію