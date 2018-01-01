Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 5 жовтня
Сьогодні, 20:01
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +3…+5 градусів, удень підніметься до +13…+15.
Вітер північно-західний, південний, південно-західний і західний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +3…+5 градусів, удень підніметься до +13…+15.
Вітер північно-західний, південний, південно-західний і західний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
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