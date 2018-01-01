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За добу до поліції звернулося шість волинян, яких обдурили шахраї

За добу до поліції звернулося шість волинян, яких обдурили шахраї
До підрозділів поліції 4 жовтня звернулося шестеро громадян із заявами про шахрайства. Загалом їм обдурили на понад 15 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Слідчі проводять досудові розслідування та встановлюють осіб, причетних до скоєння цих злочинів.

Способи видурювання грошей були під різними приводами: продажу товарів через мережу Інтернет, продажу дизпалива, розблокування банківської картки потерпілого.

Поліція вкотре звертається до громадян бути обачними та обережними, не замовляти послуги і товари через неперевірені сайти, незнайомих осіб та в жодному разі не розголошувати реквізити та коди банківських карток.

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Теги: шахрай, Волинь, гроші
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Коментарі 1
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Невже люди такі тупі ,скільки ще можна іх попереджати не наступати на ті самі граблі .Лохи ,блін кінчені .
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