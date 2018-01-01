За добу до поліції звернулося шість волинян, яких обдурили шахраї
Сьогодні, 16:10
До підрозділів поліції 4 жовтня звернулося шестеро громадян із заявами про шахрайства. Загалом їм обдурили на понад 15 тисяч гривень.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Слідчі проводять досудові розслідування та встановлюють осіб, причетних до скоєння цих злочинів.
Способи видурювання грошей були під різними приводами: продажу товарів через мережу Інтернет, продажу дизпалива, розблокування банківської картки потерпілого.
Поліція вкотре звертається до громадян бути обачними та обережними, не замовляти послуги і товари через неперевірені сайти, незнайомих осіб та в жодному разі не розголошувати реквізити та коди банківських карток.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Слідчі проводять досудові розслідування та встановлюють осіб, причетних до скоєння цих злочинів.
Способи видурювання грошей були під різними приводами: продажу товарів через мережу Інтернет, продажу дизпалива, розблокування банківської картки потерпілого.
Поліція вкотре звертається до громадян бути обачними та обережними, не замовляти послуги і товари через неперевірені сайти, незнайомих осіб та в жодному разі не розголошувати реквізити та коди банківських карток.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Невже люди такі тупі ,скільки ще можна іх попереджати не наступати на ті самі граблі .Лохи ,блін кінчені .
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