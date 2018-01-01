За добу до поліції звернулося шість волинян, яких обдурили шахраї





Про це повідомили у прес-службі



Слідчі проводять досудові розслідування та встановлюють осіб, причетних до скоєння цих злочинів.



Способи видурювання грошей були під різними приводами: продажу товарів через мережу Інтернет, продажу дизпалива, розблокування банківської картки потерпілого.



Поліція вкотре звертається до громадян бути обачними та обережними, не замовляти послуги і товари через неперевірені сайти, незнайомих осіб та в жодному разі не розголошувати реквізити та коди банківських карток.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До підрозділів поліції 4 жовтня звернулося шестеро громадян із заявами про шахрайства. Загалом їм обдурили на понад 15 тисяч гривень.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Слідчі проводять досудові розслідування та встановлюють осіб, причетних до скоєння цих злочинів.Способи видурювання грошей були під різними приводами: продажу товарів через мережу Інтернет, продажу дизпалива, розблокування банківської картки потерпілого.Поліція вкотре звертається до громадян бути обачними та обережними, не замовляти послуги і товари через неперевірені сайти, незнайомих осіб та в жодному разі не розголошувати реквізити та коди банківських карток.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію