Лідер луцького гурту зворушливо привітав дружину з річницею весілля
Сьогодні, 19:10
Лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк зворушливо привітав кохану дружину з другою річницею весілля.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Рівно два роки тому в Україні стало більше на одне крейзануте подружжя.) політ триває, і попри ситуативну турбулентність, миті щастя і досі варті всіх складнощів та випробувань :) #нірванабуде фото Варвари Шевчук", - йдеться у дописі.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Рівно два роки тому в Україні стало більше на одне крейзануте подружжя.) політ триває, і попри ситуативну турбулентність, миті щастя і досі варті всіх складнощів та випробувань :) #нірванабуде фото Варвари Шевчук", - йдеться у дописі.
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