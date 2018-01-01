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Лідер луцького гурту зворушливо привітав дружину з річницею весілля

Лідер луцького гурту зворушливо привітав дружину з річницею весілля
Лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк зворушливо привітав кохану дружину з другою річницею весілля.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Рівно два роки тому в Україні стало більше на одне крейзануте подружжя.) політ триває, і попри ситуативну турбулентність, миті щастя і досі варті всіх складнощів та випробувань :) #нірванабуде фото Варвари Шевчук", - йдеться у дописі.

Лідер луцького гурту зворушливо привітав дружину з річницею весілля
Лідер луцького гурту зворушливо привітав дружину з річницею весілля
Лідер луцького гурту зворушливо привітав дружину з річницею весілля
Лідер луцького гурту зворушливо привітав дружину з річницею весілля
Лідер луцького гурту зворушливо привітав дружину з річницею весілля
Лідер луцького гурту зворушливо привітав дружину з річницею весілля
Лідер луцького гурту зворушливо привітав дружину з річницею весілля
Лідер луцького гурту зворушливо привітав дружину з річницею весілля
Лідер луцького гурту зворушливо привітав дружину з річницею весілля

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Теги: Сергій Мартинюк, весілля, річниця
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