Лідер луцького гурту зворушливо привітав дружину з річницею весілля

Сергій Мартинюк зворушливо привітав кохану дружину з другою річницею весілля.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



"Рівно два роки тому в Україні стало більше на одне крейзануте подружжя.) політ триває, і попри ситуативну турбулентність, миті щастя і досі варті всіх складнощів та випробувань :) #нірванабуде фото Варвари Шевчук", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лідер гурту "Фіолет"зворушливо привітав кохану дружину з другою річницею весілля.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook."Рівно два роки тому в Україні стало більше на одне крейзануте подружжя.) політ триває, і попри ситуативну турбулентність, миті щастя і досі варті всіх складнощів та випробувань :) #нірванабуде фото Варвари Шевчук", - йдеться у дописі.

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