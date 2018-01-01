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У Луцьку біля дитсадка розсипався каналізаційний люк

У Луцьку біля дитсадка розсипався каналізаційний люк
У Луцьку просять замінити каналізаційний люк, який розсипався.

Аварійний отвір розташований на вулиці Шкільній поблизу дитячого садочка.

Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Микола Гусар.

"Бетоний люк розсипався, потрібно замінити, бо знаходиться біля дитячого садка", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку біля дитсадка розсипався каналізаційний люк

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Теги: скарга, дорога, благоустрій
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Коментарі 1
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На Шкільній немає садочка, ви щось поплутали
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