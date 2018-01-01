У Луцьку біля дитсадка розсипався каналізаційний люк





Аварійний отвір розташований на вулиці Шкільній поблизу дитячого садочка.



Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Микола Гусар.



"Бетоний люк розсипався, потрібно замінити, бо знаходиться біля дитячого садка", - йдеться у повідомленні.





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