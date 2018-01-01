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У Луцьку влаштують забіг з нагоди Всесвітнього дня боротьби із поліомієлітом

У Луцьку влаштують забіг з нагоди Всесвітнього дня боротьби із поліомієлітом
У Луцьку відбудуться заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом.

27 жовтня 2018 року з 9.00 до 13.00 години року на Театральному майдані у Луцьку відбудеться низка заходів, присвячених Всесвітньому дню боротьби із поліомієлітом, організований громадською організацією “Батьки за вакцинацію”, - повідомили у луцькій мерії.

В рамках заходу передбачено:

- забіг на 5 км “Рух заради майбутнього” за маршрутом: Театральний майдан- пр. Волі, вул.Шопена- вул.Огієнка- вул.Клима Савури- вул. Задворецька- пр.Волі.;

- розповсюдження поліграфічних матеріалів про захворювання на поліомієліт та профілактику цієї, інших вакцинокерованих хвороб;

- демонстрація відеороликів про поліомієліт під відкритим небом.

Програма події:

9.00- реєстрація учасників, показ відео “End Polio Now”;

10.00- початок забігу;

11.00- фініш, нагородження учасників;

11.30- слово організаторів;

12.00-слово почесних гостей, показ фільму про поліомієліт в Україні та Волинській області;

13.00- завершення.

Під час проведення забігу обмежать рух транспорту на зазначених вулицях з 10.00 до 11.00 год.




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Теги: забіг, здоров'я
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