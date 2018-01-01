У Луцьку влаштують забіг з нагоди Всесвітнього дня боротьби із поліомієлітом
Сьогодні, 19:36
У Луцьку відбудуться заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом.
27 жовтня 2018 року з 9.00 до 13.00 години року на Театральному майдані у Луцьку відбудеться низка заходів, присвячених Всесвітньому дню боротьби із поліомієлітом, організований громадською організацією “Батьки за вакцинацію”, - повідомили у луцькій мерії.
В рамках заходу передбачено:
- забіг на 5 км “Рух заради майбутнього” за маршрутом: Театральний майдан- пр. Волі, вул.Шопена- вул.Огієнка- вул.Клима Савури- вул. Задворецька- пр.Волі.;
- розповсюдження поліграфічних матеріалів про захворювання на поліомієліт та профілактику цієї, інших вакцинокерованих хвороб;
- демонстрація відеороликів про поліомієліт під відкритим небом.
Програма події:
9.00- реєстрація учасників, показ відео “End Polio Now”;
10.00- початок забігу;
11.00- фініш, нагородження учасників;
11.30- слово організаторів;
12.00-слово почесних гостей, показ фільму про поліомієліт в Україні та Волинській області;
13.00- завершення.
Під час проведення забігу обмежать рух транспорту на зазначених вулицях з 10.00 до 11.00 год.
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27 жовтня 2018 року з 9.00 до 13.00 години року на Театральному майдані у Луцьку відбудеться низка заходів, присвячених Всесвітньому дню боротьби із поліомієлітом, організований громадською організацією “Батьки за вакцинацію”, - повідомили у луцькій мерії.
В рамках заходу передбачено:
- забіг на 5 км “Рух заради майбутнього” за маршрутом: Театральний майдан- пр. Волі, вул.Шопена- вул.Огієнка- вул.Клима Савури- вул. Задворецька- пр.Волі.;
- розповсюдження поліграфічних матеріалів про захворювання на поліомієліт та профілактику цієї, інших вакцинокерованих хвороб;
- демонстрація відеороликів про поліомієліт під відкритим небом.
Програма події:
9.00- реєстрація учасників, показ відео “End Polio Now”;
10.00- початок забігу;
11.00- фініш, нагородження учасників;
11.30- слово організаторів;
12.00-слово почесних гостей, показ фільму про поліомієліт в Україні та Волинській області;
13.00- завершення.
Під час проведення забігу обмежать рух транспорту на зазначених вулицях з 10.00 до 11.00 год.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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