У Луцьку влаштують забіг з нагоди Всесвітнього дня боротьби із поліомієлітом

У Луцьку відбудуться заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом.27 жовтня 2018 року з 9.00 до 13.00 години року на Театральному майдані у Луцьку відбудеться низка заходів, присвячених Всесвітньому дню боротьби із поліомієлітом, організований громадською організацією “Батьки за вакцинацію”, - повідомили у луцькій мерії.В рамках заходу передбачено:- забіг на 5 км “Рух заради майбутнього” за маршрутом: Театральний майдан- пр. Волі, вул.Шопена- вул.Огієнка- вул.Клима Савури- вул. Задворецька- пр.Волі.;- розповсюдження поліграфічних матеріалів про захворювання на поліомієліт та профілактику цієї, інших вакцинокерованих хвороб;- демонстрація відеороликів про поліомієліт під відкритим небом.Програма події:9.00- реєстрація учасників, показ відео “End Polio Now”;10.00- початок забігу;11.00- фініш, нагородження учасників;11.30- слово організаторів;12.00-слово почесних гостей, показ фільму про поліомієліт в Україні та Волинській області;13.00- завершення.Під час проведення забігу обмежать рух транспорту на зазначених вулицях з 10.00 до 11.00 год.