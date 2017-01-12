У Києві в Дніпро скотився автомобіль: водій не виплив. ФОТО





Про це повідомив прес-центр ГУ ДСНС України у м.Києві, передає



«За допомогою водолазно-рятувального спорядження рятувальники дістали автомобіль і виявили у ньому тіло загиблого водія 1959 року народження», — йдеться у повідомленні.



4 жовтня об 11:38 до столичної Служби порятунку 101 надійшло сповіщення про те, що неподалік від вул. Дніпровська набережна, що в Дарницькому районі столиці, у річку Дніпро скотився легковий автомобіль, водій якого не виплив.



На місце події негайно прибуло чергове відділення 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та рятувальники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві.



Автомобіль знаходився на відстані 25 м від берега та на глибині 6 м.



Наразі встановленням причини трагедії займаються правоохоронні органи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київські рятувальники витягнули автомобіль з річки Дніпро. Всередину вони виявили тіло водія.Про це повідомив прес-центр ГУ ДСНС України у м.Києві, передає УНН «За допомогою водолазно-рятувального спорядження рятувальники дістали автомобіль і виявили у ньому тіло загиблого водія 1959 року народження», — йдеться у повідомленні.4 жовтня об 11:38 до столичної Служби порятунку 101 надійшло сповіщення про те, що неподалік від вул. Дніпровська набережна, що в Дарницькому районі столиці, у річку Дніпро скотився легковий автомобіль, водій якого не виплив.На місце події негайно прибуло чергове відділення 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та рятувальники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві.Автомобіль знаходився на відстані 25 м від берега та на глибині 6 м.Наразі встановленням причини трагедії займаються правоохоронні органи.

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