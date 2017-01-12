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У Києві в Дніпро скотився автомобіль: водій не виплив. ФОТО

У Києві в Дніпро скотився автомобіль: водій не виплив. ФОТО
Київські рятувальники витягнули автомобіль з річки Дніпро. Всередину вони виявили тіло водія.

Про це повідомив прес-центр ГУ ДСНС України у м.Києві, передає УНН.

«За допомогою водолазно-рятувального спорядження рятувальники дістали автомобіль і виявили у ньому тіло загиблого водія 1959 року народження», — йдеться у повідомленні.

4 жовтня об 11:38 до столичної Служби порятунку 101 надійшло сповіщення про те, що неподалік від вул. Дніпровська набережна, що в Дарницькому районі столиці, у річку Дніпро скотився легковий автомобіль, водій якого не виплив.

На місце події негайно прибуло чергове відділення 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та рятувальники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві.

Автомобіль знаходився на відстані 25 м від берега та на глибині 6 м.

Наразі встановленням причини трагедії займаються правоохоронні органи.
У Києві в Дніпро скотився автомобіль: водій не виплив. ФОТО
У Києві в Дніпро скотився автомобіль: водій не виплив. ФОТО
У Києві в Дніпро скотився автомобіль: водій не виплив. ФОТО
У Києві в Дніпро скотився автомобіль: водій не виплив. ФОТО

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Теги: Київ, річка, втопився, автомобіль
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