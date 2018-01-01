У Луцьку не розминулись дві автівки. ФОТО





Honda та Mazda не змогли поділити дорогу, – пише



Зазначають, що аварія трапилася близько 15:45 год. Потерпілих у автопригоді немає.



Опісля ДТП автомобіль Mazda на іноземній реєстрації намагалися відсунути від Honda за допомогою тросів.



Нині на місці пригоди працює патрульна поліція.



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