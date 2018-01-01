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У Луцьку не розминулись дві автівки. ФОТО

У Луцьку не розминулись дві автівки. ФОТО
У Луцьку на вулиці Кривий Вал трапилась ДТП.

Honda та Mazda не змогли поділити дорогу, – пише Конкурент.

Зазначають, що аварія трапилася близько 15:45 год. Потерпілих у автопригоді немає.

Опісля ДТП автомобіль Mazda на іноземній реєстрації намагалися відсунути від Honda за допомогою тросів.

Нині на місці пригоди працює патрульна поліція.
У Луцьку не розминулись дві автівки. ФОТО
У Луцьку не розминулись дві автівки. ФОТО
У Луцьку не розминулись дві автівки. ФОТО
У Луцьку не розминулись дві автівки. ФОТО
У Луцьку не розминулись дві автівки. ФОТО

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Теги: Луцьк, Кривий Вал, ДТП, аварія
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