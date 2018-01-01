У Луцьку не розминулись дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 19:48
У Луцьку на вулиці Кривий Вал трапилась ДТП.
Honda та Mazda не змогли поділити дорогу, – пише Конкурент.
Зазначають, що аварія трапилася близько 15:45 год. Потерпілих у автопригоді немає.
Опісля ДТП автомобіль Mazda на іноземній реєстрації намагалися відсунути від Honda за допомогою тросів.
Нині на місці пригоди працює патрульна поліція.
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Honda та Mazda не змогли поділити дорогу, – пише Конкурент.
Зазначають, що аварія трапилася близько 15:45 год. Потерпілих у автопригоді немає.
Опісля ДТП автомобіль Mazda на іноземній реєстрації намагалися відсунути від Honda за допомогою тросів.
Нині на місці пригоди працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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