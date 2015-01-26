Військові з волинської бригади допомагають лікувати мешканців Донбасу. ФОТО

Волинські військові допомагають лікувати мешканців окупованої території України.Про це повідомили у прес-службі 14 окремої механізованої бригади.Медики 14ої бригади, яка виконує завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил на Луганщині, спільно з лікарями 59-го військового госпіталю надають фахову медичну допомогу жителям одного з прифронтових населених пунктів Луганщини.Старшим бойовим медиком одного з підрозділів нашої військової частини регулярно проводиться медичний огляд мешканців, які донедавна проживали в «сірій» зоні."Ті із них, хто потребує спеціалізованої медичної допомоги, організовано, медичним транспортом нашої бригади доправляються до місцевого фельдшерського пункту, де мають можливість щоденно пройти необхідні медичні процедури (кардіограма, вимірювання тиску, медикаментозне лікування) огляд у кардіолога та терапевта, безкоштовно отримують необхідні ліки, а також поради спеціалістів щодо проходження подальшого лікування", - йдеться у повідомленні.Крім того, у пересувному стоматологічному кабінеті 59-го військового госпіталю місцеві мешканці мають можливість безкоштовно, за допомогою сучасної апаратури, полікувати зуби."Збройні Сили України дбають про те, аби всі ті, кого ми захищаємо, змогли отримати якісні медичні послуги, і були здоровими", - кажуть військові.