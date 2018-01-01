Переможниця «Холостяка» виступить у «Промені»*





Лучанка Іванна - переможниця шоу "Холостяк".



Вже 13 жовтня на сцені Променя разом з київським театром.



Це шоу – чиста імпровізація. Глядачі задають життєву ситуацію – актори комічно відіграють її на сцені.



Якщо любите пікантні жарти, відсутність цензури та лише правду, тоді ця вистава саме для вас.

Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.





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