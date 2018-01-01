Переможниця «Холостяка» виступить у «Промені»*
Сьогодні, 17:18
У виставі «Сексуальне чтиво» виступить Іванна Гончарук!
Лучанка Іванна - переможниця шоу "Холостяк".
Вже 13 жовтня на сцені Променя разом з київським театром.
Це шоу – чиста імпровізація. Глядачі задають життєву ситуацію – актори комічно відіграють її на сцені.
Якщо любите пікантні жарти, відсутність цензури та лише правду, тоді ця вистава саме для вас.
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Лучанка Іванна - переможниця шоу "Холостяк".
Вже 13 жовтня на сцені Променя разом з київським театром.
Це шоу – чиста імпровізація. Глядачі задають життєву ситуацію – актори комічно відіграють її на сцені.
Якщо любите пікантні жарти, відсутність цензури та лише правду, тоді ця вистава саме для вас.
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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