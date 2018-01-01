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Переможниця «Холостяка» виступить у «Промені»*

Переможниця «Холостяка» виступить у «Промені»*
У виставі «Сексуальне чтиво» виступить Іванна Гончарук!

Лучанка Іванна - переможниця шоу "Холостяк".

Вже 13 жовтня на сцені Променя разом з київським театром.

Це шоу – чиста імпровізація. Глядачі задають життєву ситуацію – актори комічно відіграють її на сцені.

Якщо любите пікантні жарти, відсутність цензури та лише правду, тоді ця вистава саме для вас.
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.


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Теги: Іванна Гончарук, Холостяк, Промінь, анонс
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