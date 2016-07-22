Школярі з волинського села – серед найкращих любителів природи в Україні





Наприкінці вересня в Сумах відбувся зліт учнівських лісництв. Його учасниками стали близько 200 дітей, які прибули до цього козацького міста з Тернопільщини, Закарпаття, Івано-Франківщини та інших регіонів України, - пише газета



Місію вони мали цікаву, але доволі непросту – презентувати загалу власні досягнення, зокрема, наукового штибу.



Протягом двох насичених днів юні природолюби відвідували майстер-класи, мистецькі заходи, брали участь у квестах, флешмобах, а також побували на цікавих тематичних екскурсіях.



А от Волинь на змаганнях випало право представляти делегатам Нуйнівського учнівського лісництва (ДП “Камінь-Каширське ЛГ”), команда якого попередньо перемогла в обласному відборі.



Відзначимо, що з цим завданням школярі справилися гідно. Вони посіли ІІ -місце у Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв та ІІ -місце за виставку-презентацію досягнень шкільних лісництв. Власюк Наталія, учениця загальноосвітньої школи І-ІIІ ступенів с. Нуйно Камінь-Каширського району зайняла І -місце у захисті науково- дослідницьких робіт.



А ще нуйнівські юннати приєдналися до спільної трудової акції “Коло дружби”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні Нуйнівського шкільного лісництва здобули друге місце на всеукраїнських змаганнях.Наприкінці вересня в Сумах відбувся зліт учнівських лісництв. Його учасниками стали близько 200 дітей, які прибули до цього козацького міста з Тернопільщини, Закарпаття, Івано-Франківщини та інших регіонів України, - пише газета Полісся Місію вони мали цікаву, але доволі непросту – презентувати загалу власні досягнення, зокрема, наукового штибу.Протягом двох насичених днів юні природолюби відвідували майстер-класи, мистецькі заходи, брали участь у квестах, флешмобах, а також побували на цікавих тематичних екскурсіях.А от Волинь на змаганнях випало право представляти делегатам Нуйнівського учнівського лісництва (ДП “Камінь-Каширське ЛГ”), команда якого попередньо перемогла в обласному відборі.Відзначимо, що з цим завданням школярі справилися гідно. Вони посіли ІІ -місце у Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв та ІІ -місце за виставку-презентацію досягнень шкільних лісництв. Власюк Наталія, учениця загальноосвітньої школи І-ІIІ ступенів с. Нуйно Камінь-Каширського району зайняла І -місце у захисті науково- дослідницьких робіт.А ще нуйнівські юннати приєдналися до спільної трудової акції “Коло дружби”.

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