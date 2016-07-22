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Школярі з волинського села – серед найкращих любителів природи в Україні

Школярі з волинського села – серед найкращих любителів природи в Україні
Учні Нуйнівського шкільного лісництва здобули друге місце на всеукраїнських змаганнях.

Наприкінці вересня в Сумах відбувся зліт учнівських лісництв. Його учасниками стали близько 200 дітей, які прибули до цього козацького міста з Тернопільщини, Закарпаття, Івано-Франківщини та інших регіонів України, - пише газета Полісся.

Місію вони мали цікаву, але доволі непросту – презентувати загалу власні досягнення, зокрема, наукового штибу.

Протягом двох насичених днів юні природолюби відвідували майстер-класи, мистецькі заходи, брали участь у квестах, флешмобах, а також побували на цікавих тематичних екскурсіях.

А от Волинь на змаганнях випало право представляти делегатам Нуйнівського учнівського лісництва (ДП “Камінь-Каширське ЛГ”), команда якого попередньо перемогла в обласному відборі.

Відзначимо, що з цим завданням школярі справилися гідно. Вони посіли ІІ -місце у Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв та ІІ -місце за виставку-презентацію досягнень шкільних лісництв. Власюк Наталія, учениця загальноосвітньої школи І-ІIІ ступенів с. Нуйно Камінь-Каширського району зайняла І -місце у захисті науково- дослідницьких робіт.

А ще нуйнівські юннати приєдналися до спільної трудової акції “Коло дружби”.

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Теги: діти, ліс, змагання, перемога
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