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Рожищани з «Надвечір’я» привезли нагороди з всеукраїнського співочого конкурсу

Рожищани з «Надвечір’я» привезли нагороди з всеукраїнського співочого конкурсу
На фестивалі у Києві від Волинської області своє вміння хорового співу презентували слухачі мистецького факультету Університету ІІІ віку – співочий клуб «Надвечір’я».

2 жовтня за сприяння Міністерства соціальної політики України у Центрі культури та мистецтв Дніпровського району міста Києва відбувся VI всеукраїнський пісенний конкурс «З любов’ю до життя», - повідомили у прес-службі Рожищенської РДА.

Цьогоріч він проводився в рамках відзначення Міжнародного Дня людей похилого віку з метою збереження і подальшого розвитку української народної творчості, презентації мистецьких здобутків творчих колективів людей похилого віку.

У заході взяли участь 34 учасники з 11 регіонів України.

Вперше від Волинської області на київській сцені своє вміння хорового співу презентували слухачі мистецького факультету Університету ІІІ віку – співочий клуб «Надвечір’я», за що отримали Диплом лауреата ІІ ступеня у номінації «Хори» та пам’ятну статуетку фестивалю «Із любов’ю до життя», а керівнику терцентру Галині Поліщук та культорганізатору територіального центру Аллі Павлюк вручено подяки за високий професіоналізм, співпрацю та збереження національних традицій.

Рожищани з «Надвечір’я» привезли нагороди з всеукраїнського співочого конкурсу

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Теги: Рожище, вокал, конкурс, спів
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