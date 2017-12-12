Рожищани з «Надвечір’я» привезли нагороди з всеукраїнського співочого конкурсу
Сьогодні, 17:32
На фестивалі у Києві від Волинської області своє вміння хорового співу презентували слухачі мистецького факультету Університету ІІІ віку – співочий клуб «Надвечір’я».
2 жовтня за сприяння Міністерства соціальної політики України у Центрі культури та мистецтв Дніпровського району міста Києва відбувся VI всеукраїнський пісенний конкурс «З любов’ю до життя», - повідомили у прес-службі Рожищенської РДА.
Цьогоріч він проводився в рамках відзначення Міжнародного Дня людей похилого віку з метою збереження і подальшого розвитку української народної творчості, презентації мистецьких здобутків творчих колективів людей похилого віку.
У заході взяли участь 34 учасники з 11 регіонів України.
Вперше від Волинської області на київській сцені своє вміння хорового співу презентували слухачі мистецького факультету Університету ІІІ віку – співочий клуб «Надвечір’я», за що отримали Диплом лауреата ІІ ступеня у номінації «Хори» та пам’ятну статуетку фестивалю «Із любов’ю до життя», а керівнику терцентру Галині Поліщук та культорганізатору територіального центру Аллі Павлюк вручено подяки за високий професіоналізм, співпрацю та збереження національних традицій.
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2 жовтня за сприяння Міністерства соціальної політики України у Центрі культури та мистецтв Дніпровського району міста Києва відбувся VI всеукраїнський пісенний конкурс «З любов’ю до життя», - повідомили у прес-службі Рожищенської РДА.
Цьогоріч він проводився в рамках відзначення Міжнародного Дня людей похилого віку з метою збереження і подальшого розвитку української народної творчості, презентації мистецьких здобутків творчих колективів людей похилого віку.
У заході взяли участь 34 учасники з 11 регіонів України.
Вперше від Волинської області на київській сцені своє вміння хорового співу презентували слухачі мистецького факультету Університету ІІІ віку – співочий клуб «Надвечір’я», за що отримали Диплом лауреата ІІ ступеня у номінації «Хори» та пам’ятну статуетку фестивалю «Із любов’ю до життя», а керівнику терцентру Галині Поліщук та культорганізатору територіального центру Аллі Павлюк вручено подяки за високий професіоналізм, співпрацю та збереження національних традицій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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