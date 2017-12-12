Рожищани з «Надвечір’я» привезли нагороди з всеукраїнського співочого конкурсу

На фестивалі у Києві від Волинської області своє вміння хорового співу презентували слухачі мистецького факультету Університету ІІІ віку – співочий клуб «Надвечір’я».2 жовтня за сприяння Міністерства соціальної політики України у Центрі культури та мистецтв Дніпровського району міста Києва відбувся VI всеукраїнський пісенний конкурс «З любов’ю до життя», - повідомили у прес-службі Рожищенської РДА.Цьогоріч він проводився в рамках відзначення Міжнародного Дня людей похилого віку з метою збереження і подальшого розвитку української народної творчості, презентації мистецьких здобутків творчих колективів людей похилого віку.У заході взяли участь 34 учасники з 11 регіонів України.Вперше від Волинської області на київській сцені своє вміння хорового співу презентували слухачі мистецького факультету Університету ІІІ віку – співочий клуб «Надвечір’я», за що отримали Диплом лауреата ІІ ступеня у номінації «Хори» та пам’ятну статуетку фестивалю «Із любов’ю до життя», а керівнику терцентрута культорганізатору територіального центрувручено подяки за високий професіоналізм, співпрацю та збереження національних традицій.