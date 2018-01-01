Президент присвоїв звання «заслужених» п'ятьом волинським освітянам
Сьогодні, 18:09
З нагоди Дня вчителя Президент Петро Порошенко присвоїв почесні звання кращих педагогів України, серед них - чимало волинян.
Про це йдеться в указах, які підписав Порошенко.
Так, звання "Заслужений вчитель України" присвоїли переможцям всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2018".
НИКИТЮКУ Віктору Миколайовичу — заступникові директора з навчально-виховної роботи Опорного навчального закладу "Навчально-виховний комплекс "Локачинська загальноосвітня школа I–III ступенів – гімназія", Волинська область
ЯКОВЧУКУ Михайлу Володимировичу — учителеві німецької мови комунального закладу "Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області".
Також звання "заслуженого" отримала Стасюк Марія Пилипівна — учительці комунального закладу "Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області"
Звання "Заслужений працівник освіти України" присвоїли:
ЗАВАЦЬКІЙ Ользі Євгеніївні — директорові Луцького центру професійно-технічної освіти;
ШКОБІ Василю Андрійовичу — викладачеві Луцького педагогічного коледжу, Волинська область.
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Про це йдеться в указах, які підписав Порошенко.
Так, звання "Заслужений вчитель України" присвоїли переможцям всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2018".
НИКИТЮКУ Віктору Миколайовичу — заступникові директора з навчально-виховної роботи Опорного навчального закладу "Навчально-виховний комплекс "Локачинська загальноосвітня школа I–III ступенів – гімназія", Волинська область
ЯКОВЧУКУ Михайлу Володимировичу — учителеві німецької мови комунального закладу "Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області".
Також звання "заслуженого" отримала Стасюк Марія Пилипівна — учительці комунального закладу "Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області"
Звання "Заслужений працівник освіти України" присвоїли:
ЗАВАЦЬКІЙ Ользі Євгеніївні — директорові Луцького центру професійно-технічної освіти;
ШКОБІ Василю Андрійовичу — викладачеві Луцького педагогічного коледжу, Волинська область.
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