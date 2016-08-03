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Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО

Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
У Нововолинську 4 жовтня правоохоронці провели обшук в одній із квартир підозрюваного у вчиненні злочину.

Вилучили ряд речей, які ймовірно були викрадені, - пише Буг.

Працівники Нововолинського відділу поліції в ході проведеного санкціонованого обшуку за адресою проживання підозрюваного у вчиненні злочину виявили речі, які мають сумнівне походження.

Окрім майна, у мешканця Нововолинська також вилучили 100 літрів самогону. Він казав, що варив спиртний напій для себе.

Якщо серед речей на фото упізнаєте свої – повідомте за номером телефону 098 644 31 91.

Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО

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Теги: крадіжка, Нововолинськ, речі, самогон
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