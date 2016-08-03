Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО





Вилучили ряд речей, які ймовірно були викрадені, - пише



Працівники Нововолинського відділу поліції в ході проведеного санкціонованого обшуку за адресою проживання підозрюваного у вчиненні злочину виявили речі, які мають сумнівне походження.



Окрім майна, у мешканця Нововолинська також вилучили 100 літрів самогону. Він казав, що варив спиртний напій для себе.



Якщо серед речей на фото упізнаєте свої – повідомте за номером телефону 098 644 31 91.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 4 жовтня правоохоронці провели обшук в одній із квартир підозрюваного у вчиненні злочину.Вилучили ряд речей, які ймовірно були викрадені, - пише Буг Працівники Нововолинського відділу поліції в ході проведеного санкціонованого обшуку за адресою проживання підозрюваного у вчиненні злочину виявили речі, які мають сумнівне походження.Окрім майна, у мешканця Нововолинська також вилучили 100 літрів самогону. Він казав, що варив спиртний напій для себе.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію