Купи крадених речей і 100 літрів самогону: на Волині викрили злодюжку. ФОТО
Сьогодні, 18:19
У Нововолинську 4 жовтня правоохоронці провели обшук в одній із квартир підозрюваного у вчиненні злочину.
Вилучили ряд речей, які ймовірно були викрадені, - пише Буг.
Працівники Нововолинського відділу поліції в ході проведеного санкціонованого обшуку за адресою проживання підозрюваного у вчиненні злочину виявили речі, які мають сумнівне походження.
Окрім майна, у мешканця Нововолинська також вилучили 100 літрів самогону. Він казав, що варив спиртний напій для себе.
Якщо серед речей на фото упізнаєте свої – повідомте за номером телефону 098 644 31 91.
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Вилучили ряд речей, які ймовірно були викрадені, - пише Буг.
Працівники Нововолинського відділу поліції в ході проведеного санкціонованого обшуку за адресою проживання підозрюваного у вчиненні злочину виявили речі, які мають сумнівне походження.
Окрім майна, у мешканця Нововолинська також вилучили 100 літрів самогону. Він казав, що варив спиртний напій для себе.
Якщо серед речей на фото упізнаєте свої – повідомте за номером телефону 098 644 31 91.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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